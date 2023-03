El Bolsón: continúan las obras de mejoramientos en distintas arterias de la localidad

Esta mañana el secretario de obras y servicios públicos Enrique Ibarra dialogó con noticias del Bolsón y realizó un repaso de las arterias que están siendo intervenidas a fin de lograr un mejoramiento Vial. Loma del Medio “hoy ya no se discute que hace la gente en la Loma del Medio, sino de qué manera podemos llevarle los servicios”, sostuvo Ibarra.





Primeramente, el funcionario explicó que se encuentran trabajando en los distintos accesos principales a Villa Turismo donde se están abocando a tal fin dos máquinas moto niveladoras y distintos camiones cisternas para poder consolidar la tarea realizada, “estamos trabajando en Villa Turismo llevando adelante un plan integral de mantenimiento y repaso de todos los caminos, que aprovecho a comentar que son caminos de montaña. Acá hay una un dilema porque la gente de Villa Turismo o por lo menos algunos vecinos creo yo que por lo que manifiestan o son ingenieros viales o bueno algo parecido, porque no entienden que trabajar en un camino de montaña no es simple, no es fácil y que requiere una dotación de equipamiento Vial que eso hace que yo lo tenga que sacar de otro lado para destinarlo pura y exclusivamente a Villa turismo”.

Seguidamente el funcionario explico que se está trabajando en todas las subidas principales como es el caso del día de hoy, “definimos empezar a resolverlo habida cuenta que no estamos en condiciones de recibir lluvia en los próximos días, que siempre lo que hacemos habitualmente esperar que llueva para empezar a trabajar, hoy los caminos de montaña están todos sueltos secos con mucha piedra de voladura que sobresalen, eso pone en riesgo el trabajo así que desde la mañana estamos trabajando bien temprano ahí con dos motoniveladoras ya que pudimos conseguir un maquinista y ahora tenemos los dos equipos viales dotados por operadores, tres camiones regadores que están haciendo el repaso antes de pasar la máquina y después de pasar la máquina para que se pueda consolidar y que el trabajo pueda durar al menos 5 días”, detalló Ibarra.













Reparaciones en Belgrano y Moreno

Más adelante y en relación a las reparaciones de fondo que se están haciendo en algunas intersecciones complejas como la que es de Belgrano y Perito Moreno el secretario de obras y servicios públicos explicó, “Estamos trabajando ahora mientras el clima lo permita antes que entremos al invierno y que las condiciones no sean las óptimas, así que acá están todos los chicos que son los que hacen el trabajo por parte del municipio para hacer estas reparaciones este cruce”.

Sobre esta reparación Ibarra explico que se trata de una placa grande de hormigón que se tuvo que realizar en esas dimensiones producto de que había una rotura en la cañería de la red de agua potable que no es responsabilidad municipal, pero a partir de que hicieron distintos reclamos hacia ARSA se le dio respuesta a esto y ahora pueden hacer el trabajo, “si no hacíamos esto obviamente toda la reparación iba a ser un trabajo deficiente que no iba a durar. Así que tuvimos que hacer en primera instancia esto que es una reparación grande”.

Avenida San Martin

Más adelante el funcionario afirmó que todavía no culminan las reparaciones sobre avenida San Martín sur, “estamos trabajando sobre la intersección de avenida San Martín y Paso donde está la vidriería Valle Nuevo, eso históricamente necesitaba una reparación así que mientras el clima nos vaya permitiendo vamos a seguir llevando adelante estos trabajos en ese y en otros puntos complicados”.





Colectora Sur





En relación a la colectora azul que pasa frente a los supermercados donde la empresa consignataria está haciendo un trabajo muy prolijo que es realmente para destacar, explico: “estamos muy conformes con la empresa, de la manera que viene llevando adelante la obra y con los tiempos también. Ya estamos prácticamente en un 50% de avance de la obra, esto indica que estimamos que en 60 días estaríamos en condiciones ya de ir entregando esa obra habilitándola a la circulación, organizando obviamente después todo lo que respecta a la señalética, a la cartelería y a la organización del tránsito que va a permitir obviamente mejores condiciones de transitabilidad, mejores condiciones para los frentistas también porque estamos trabajando. No solamente en la colectora sino en la intersección de la calle Güemes entre 25 de mayo y Andén ahí tenemos varios frentistas y de la misma manera lo estamos haciendo en calle”, enfatizo Ibarra.





400 mts de Rivadavia

En relación a la tercer etapa del asfaltado de la avenida Rivadavia explicó: “ con esta obra de pavimento en primera instancia implicó el recambio de la cañería de agua potable y la de cloaca para garantizar obviamente que después no suframos ningún tipo de rotura y tengamos que abrir el hormigón, que nos está pasando en algunos puntos de Rivadavia hacia el sur una obra que se hizo ya hace 2 años y vemos que hay lugares que tenemos que resolver conjuntamente con ARSA, allí en Rivadavia son 400 metros iniciando en calle Güemes hasta calle Viamonte”.

Además, agrego que esta es la tercera etapa de lo que se viene haciendo.





Subida de greda

Finalmente, al consultarle sobre la consolidación de la subida de greda que dirige el tránsito hacia Loma del Medio el funcionario explicó que de ninguna manera pueden decir es un problema resuelto, “sí que obviamente se le está brindando mayor atención dentro de las posibilidades que tenemos, a veces la gente cuestiona, critica que la municipalidad no se hace cargo, pero desconoce o pierde de vista que el recurso es muy acotado, tanto económico como de infraestructura Vial para llevar adelante estos mantenimientos. Pero dentro de lo posible tratamos de prestarle atención a esa subida”.





Servicios





Cabe destacar que ese sector es parte de la ruta provincial, “pero también es parte de un proyecto integral que llevamos adelante con el intendente Bruno Pogliano, en lo que respecta a la urbanización de Loma del Medio, hoy ya no se discute que hace la gente en la Loma del Medio, sino de qué manera podemos llevarle los servicios”, sentencio Ibarra.