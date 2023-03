Los familiares de Víctimas Viales seguimos esperando que los Senadores trabajen

Cuándo votamos a diputados y senadores, lo hacemos pensando que representan a los ciudadanos. Ellos deben ser la voz de la sociedad. Cuándo votamos a diputados y senadores, lo hacemos pensando que representan a los ciudadanos. Ellos deben ser la voz de la sociedad.





Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el Ministerio de Salud y el Sedronar en una encuesta realizada, el 79% de los ciudadanos se manifestó a favor de la ley de alcohol cero al volante. La mayoría comprende que las muertes viales se pueden evitar. Pero hoy son la primera causa de muerte entre los jóvenes. Cuando presentamos este proyecto de ley en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación junto a la ANSV, se debatió y luego se votó en el recinto. Pudieron expresarse médicos, técnicos, expertos en seguridad vial y ONGs de todo el país. Obtuvo 195 votos afirmativos, 19 en contra y 4 abstenciones.





Este proyecto representa lo mínimo que podemos pedir. Sólo establece que se reduzca de 0,5 a 0 mg la cantidad de alcohol por litro de sangre para poder conducir. O sea que si una persona quiere tomar alcohol, lo puede hacer. Lo que no debe es luego conducir ya que se disminuyen las capacidades motoras y de visión y ralentiza los reflejos. Es claro que si tomas alcohol y conducís, podes producir un hecho vial o un homicidio vial. Podes matar. Entonces ¿por qué no se vota en Cámara de Senadores? Deben tratar este proyecto que une a toda la sociedad que defiende la vida.





La inseguridad vial es un tema de salud pública. Los hechos viales saturan los hospitales de todo el país produciendo terribles gastos para poder atender a los heridos.





Señores Senadores, está en sus manos salvar vidas. Dejen de lado las mezquindades políticas y voten este proyecto que los está esperando en un cajón. Cada día que ustedes no trabajan, son vidas que se pierden. Vidas como la de nuestros seres queridos que ya nunca volverán. No queremos recordarlos en una Estrella Amarilla al costado de un camino o ruta. Los queremos a ellos a nuestro lado y para que otros no esten en nuestro lugar, necesitamos que UDS voten la Ley de Alcohol 0.