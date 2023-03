Sesión polémica en el Senado: “tarde o temprano, los argentinos tendremos una ley de alcohol cero en las rutas”, sostuvo Weretilneck

Juntos por el Cambio bloqueó la sanción del proyecto de Alcohol Cero para conductores y la Ley Lucio contra hechos de violencia a niños y adolescentes. “Me gustaría saber cuál es la postura de Aníbal Tortoriello, ya que su partido impidió el debate de temas tan sensibles para la sociedad”, señaló.





En el recinto estaba presente Grupo J. E. N. Jornada Sin Alcohol, de El Bolsón. La excusa que utilizó el sector de Juntos por el Cambio y peronistas disidentes que responden al macrismo fue que el oficialismo “alteró” el temario de la sesión, pactado ayer en Labor Parlamentaria.





El senador Alberto Weretilneck cuestionó la decisión de los senadores que optaron por retirarse del recinto en la primera sesión del año en el Senado de la Nación y lamentó que no se hayan tratado los proyectos de Alcohol Cero y la Ley Lucio, entre otros como la facilitación de la renovación del Certificado Único de Discapacidad y los acuerdos para completar vacantes en la Justicia Federal de Santa Fe y de Córdoba.





“Creo sinceramente que más allá de los argumentos políticos, legales y las cuestiones reglamentarias que se están planteando, que está ley -la de alcohol cero- está teniendo esta demora porque es fuertísima la presión de los grupos económicos relacionados a la fábrica de alcohol”, advirtió.









Asimismo se solidarizó con los familiares de todas las víctimas y se refirió al caso de Enrique y Cristina: “Ellos perdieron a sus hijos y a tres amigos más que estaban veraneando en El Bolsón en el año 2011, debido a que un alcoholizado los mató en la Ruta 40, como ha sucedido con tantas víctimas de todo el país”.





El senador cargó duramente contra Juntos por el Cambio, que en la Cámara de Diputados votó a favor y ahora, frente a la oportunidad de convertir en ley esta demanda, se retiran del recinto. “Algunos no cedemos y nunca vamos a ceder a la presión de multinacionales, pero algunos parece que sí, por eso hoy pasó esto. Sin embargo la primavera no se detiene, por lo cual más temprano que tarde, familiares, esta ley va a ser, va a salir y Argentina va a tener ley de Alcohol Cero en todas las rutas y calles”.





“No querer discutir hoy por quién tiene la mayoría o la minoría es un error grave. Cuando hablamos de la lejanía de parte de la dirigencia política con nuestro pueblo, inclusive cuando despectivamente o no se habla de la casta política; bueno, miremos este tipo de actitudes y de decisiones, porque son las cosas que no benefician a nadie, perjudican a muchos y al final no podemos explicar por qué en vez de discutir algunos temas hoy, como podríamos, los vamos a discutir dentro de 15 o 20 días”, añadió.





Asimismo, se refirió a la alocución del senador de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien antes de retirarse del recinto resaltó que en la cámara alta cambian permanentemente las mayorías y minorías. “Sería bueno acercarle este razonamiento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que analice su fallo sobre el funcionamiento de las mayorías, minorías, bloques y subbloques, y cómo se ordena este cuerpo, para que la Corte no se entrometa nunca más en las facultades que son propias de nuestra organización”, concluyó.





En Río Negro





El 25 de enero de 2011, Francisco Chávez (25), atropello a 4 adolescentes que transitaban por la banquina de la ruta 40. Conducía en contramano en un completo estado d ebriedad.





Como consecuencia del accidente murieron Max Yeuhen Tretyakov (18), Facundo Nehuen Marino (17) y Juan Enrique Shott (17). Jorge Arce (18) sobrevivió con graves heridas.





Chávez fue sentenciado a 4 años d cárcel y 10 de inhabilitación. Desde el 2013 está vigente la ordenanza N° 133 que establece "la noche sin alcohol", donde el cuarto sábado del mes de enero, desde las 8 hs hasta las 8 hs del domingo, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas.





El Bolsón se encuentra adherido a la ley provincial n° 5259 de tolerancia cero de alcohol para los conductores de automóviles.