Alberto Weretilneck: “Las elecciones de este año tienen que significar el final del proceso de decadencia”

El senador Alberto Weretilneck, quien aparece como principal candidato para volver a la gobernación rionegrina el próximo 16 de abril, encabezó un masivo acto en El Bolsón junto al intendente Bruno Pogliano, donde valoró “poder proyectar hacia adelante esta ciudad, aún cuando son épocas distintas y donde los jóvenes nos plantean nuevos desafíos, con temas que antes no eran importantes y hoy lo son”.

En rueda de prensa, adelantó que “estamos preparando un plan de gobierno que complemente todo lo que hicimos durante estos años, donde la prioridad será la costanera sobre el río Quemquemtreu, conforme una idea que me planteó el intendente”.

Sobre el escenario nacional que se espera a partir del 10 de diciembre, precisó que “tenemos que desear que las elecciones de este año signifique el final del proceso de decadencia -que lleva más de 10 años-, y que podamos comenzar una etapa de crecimiento. Hoy estamos muy mal con una inflación del 7% mensual y una tasa de crédito mínima del 50% de interés; estamos apenas sobreviviendo y esto no nos merecemos los argentinos”.

A su criterio, “pretendemos que el voto ordene a la política, porque no se puede vivir siempre en medio de una división donde no se puede coordinar nada. Queremos consensuar un proyecto de país”, insistió.

Acerca de los proyectos previstos en la zona para un eventual tercer mandato, señaló que “hay dos cuestiones fundamentales: una es el acceso a la tierra y a la vivienda para cientos de familias que están esperando. Es un tema central para los próximos cuatro años, más allá de las 250 casas que se construirán ahora a través del Procrear y que también tendrá impacto en la mano de obra local; más los 150 lotes del programa Suelo Urbano”.

“El otro objetivo será seguir potenciando el turismo –agregó-, ya que tenemos que generar nuevos atractivos. Trabajar el desarrollo del cerro Piltriquitrón, recuperar la reserva forestal de Loma del Medio y río Azul; mejorar el circuito de trekking por los refugios de alta montaña y el acceso pavimentado al cerro Perito Moreno. Queremos que El Bolsón siga siendo el destino por excelencia en la Comarca Andina y que compita con otras ciudades patagónicas”.

Sumó “el plan director de cloacas y de agua potable; más un nuevo sistema energético para poder interconectar definitivamente a El Bolsón y no tener que depender del Chubut, con todas las dificultades de cortes que acarrea”.

Cabe recordar que Weretilneck (líder de Juntos Somos Río Negro) conformó un frente electoral con un sector del peronismo (mediante una alianza con la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y el senador Martín Doñate); más el radicalismo provincial, el PPR y los sindicatos en “un gran acuerdo rionegrino donde no tiene que haber grietas, por necesitamos una dirigencia fortalecida que encare definitivamente los cambios que se requieren”.

Conflictos

Acerca de las luchas gremiales y salariales que afronta actualmente el gobierno provincial de Arabela Carreras con los docentes, policías y trabajadores de Salud Pública, Alberto Weretilneck opinó que “muchos de los conflictos tienen que ver con la campaña electoral y seguramente van a bajar su intensidad después del 16 de abril. Es lógico que muchos piensen que haciendo estas medidas de fuerza se pueden lograr cosas, pero están afectando los derechos de los estudiantes y de todos los habitantes rionegrinos. Es un momento muy difícil porque no hay plata que alcance en una situación de inflación, el problema es que el Estado no puede gastar todos sus recursos en sueldos, ya que además tiene otras responsabilidades, como comprar los medicamentos y hacer andar los hospitales y los patrulleros; hacer las transferencias a los municipios o mantener los comedores. El Estado es la sociedad, no son los trabajadores, y tiene que garantizar a los 800.000 rionegrinos lo que se necesita para funcionar”, graficó.

Paso El Manso

Acerca de su visión sobre el paso fronterizo por la comuna de El Manso, Weretilneck aseguró que “la provincia de Río Negro está de acuerdo y es muy importante porque vincularía a toda la región de manera directa con Chile. A futuro, el intercambio comercial y turístico es fundamental para el desarrollo comarcal”.

Un pueblito de montaña

Weretilneck, quien nació en El Bolsón en 1962, aprovechó la visita para conocer el Museo Artístico e Histórico (recientemente inaugurado), donde se detuvo en la pared que registra la línea del tiempo y recordó “la primera Fiesta del Lúpulo, en 1969, a la que me llevaron mis padres para ver un desfile de carrozas por la avenida San Martín (de tierra por entonces). Fuimos de las primeras familias que se fueron a vivir a Villa Turismo y era toda una odisea llegar todos los días a la escuela, ya que llovía y nevaba mucho más que ahora”.