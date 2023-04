Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro comunican la preocupación ante este nuevo acuerdo de precios que han firmado el gobierno con las compañías petroleras donde nuestro sector no ha participado.Luego de la reunión mantenida en CECHA el día jueves con todas la cámaras del interior del país se resolvió solicitar tanto al gobierno como a las petroleras que nos abastecen buscar mecanismos que nos permitan recuperar rentabilidad ante este escenario donde en los próximos 4 meses tendremos un incremento de precios del orden del 17% y ya hemos comprometido en acuerdo salarial de un 30%. Además también el incesante incremento en todos los servicios que necesitamos para nuestros negocios como son energía eléctrica, uniformes, auditorías, etc.. Queremos aclarar que no es nuestra intención contradecir el acuerdo firmado, sino que atendiendo a esta situación se nos atienda el reclamo de recomponer nuestra rentabilidad.