José Muñoz: “Solo pido justicia, nada más y nada menos”

Hace cerca de 3 años, José Muñoz fue retirado del interior de su domicilio en el barrio Primavera, por dos vecinos que luego de propinarle 11 puñaladas le clavaron un fierro en un ojo y lo dieron por muerto, todo esto en medio de una reyerta en la cual primeramente los atacantes dijeron ser las víctimas, pero luego se comprobó que eran los victimarios. Mañana se lee la sentencia del juicio y tanto los familiares como el propio damnificado José Muñoz, les hablan a los jueces pidiéndoles justicia.





Primeramente Lucas Muñoz, hijo de la víctima explicó el motivo por el cual llamaron a los medios de comunicación sosteniendo que querían expresar la situación que están viviendo hoy en día después de casi tres años del ataque sufrido por su padre, “hoy tengo la posibilidad de dar mi palabra, este hecho ocurrió el 20 de julio del 2020 acá en el barrio, a mi padre le patearon la puerta, lo sacaron de su domicilio, le dieron un promedio de 11/12 puñaladas agresivamente, en ese momento yo no pude acercarme hacia el lugar viendo en este mismo medio de comunicación donde las personas que son imputadas en la causa se hacían las víctimas, nosotros no podíamos acercarnos, no podíamos dar nuestra versión de los hechos”, detallo Lucas Muñoz.





Seguidamente les envió un mensaje a los jueces, “así que le quiero comentar a la sociedad y más que nada darle un mensaje a los jueces que estuvieron a cargo de la causa, Romina Martínez, el juez Melinger y Marcos Burgos, 3 jueces a cargo de la causa que fue caratulada como lesiones gravísimas. Mi padre desgraciadamente sufrió un intento homicidio, quisieron asesinarlo, dejándole muchas lesiones en su cuerpo que no solamente le va a durar un mes, dos meses, 10 años con un año o cuatro años de condena esas personas no pagaran el daño que le hicieron, que fue muy importante, estamos dispuestos a esperar mañana, día viernes que se leerá la sentencia, a ver qué sentencia les dan a los imputados”.





Sin abogado





Más adelante y al ser consultado el joven sobre si es real que no tuviera un abogado defensor confirmó que sí que a ellos les informaron del juicio de manera muy rápida que incluso cuando llegaron al juzgado el día 11 no hubo ningún abogado que pudo asistirlos, “Llegamos al juzgado de Bariloche, y no teníamos ningún abogado defensor porque en ningún momento nos avisaron que podíamos presentar uno, llamamos algún abogado, pero ya era tarde. Así que mi padre tuvo que sentarse y declarar solo, solo, solo sin asistencia legal”.





José Muñoz fue salvajemente agredido, se dio por acreditado que recibió 11 puñaladas que le lesionaron internamente de manera grave e incluso le clavaron un fierro en un ojo que le causó la pérdida de la visión de uno de ellos. Estuvo 60 días en coma internado en terapia intensiva, hoy de a poco y luego de tres operaciones está tratando de rehacer su vida en la medida de lo posible y nos cuenta lo que siente, “hoy me siento con fe y que la justicia realmente proceda como tenga que proceder, trabajo hace 30 años en el Ipross, nunca se me hubiese cruzado en mi cabeza agarrar un bidón y querer prenderle fuego como ellos argumentaron su casa. Yo no ando con estas cuestiones, tengo buenas referencias laborales en el Ipross, estuve 8 o 9 años trabajando acá en El Bolsón, vine a cambiar mi vida y espero que los jueces se pongan en la mano en el corazón y vean la pérdida que yo tuve”.





Seguidamente Muñoz aseguro que su vida cambió a partir del 2020, “esto no se va a reparar, tengo pérdida de ojo, todavía tengo una cirugía por delante, ya hice tres viajes a Buenos Aires, aún no tengo otra operación de la otra vista que no me sacaron debido a que tengo una vía lagrimal tapada. Ha habido otros casos, acá en este mismo callejón, por esta familia, estos dos hermanos que hicieron lo mismo y hoy siguen caminando tranquilos por acá”.





A los jueces





Finalmente, consultado sobre qué le diría de tener enfrente a los jueces José Muñoz dijo: “Me hubiese faltado decirles esto que estoy comunicando, que no me dieron la opción hacer mi descargo frente a ellos, para decirle que mi vida a partir de ese momento cambió, que estuve en coma 60 días, después me recuperé y sufrí tres paros cardíacos, gracias a Dios pude salir de esto. Solo les pido justicia, nada más y nada menos”.