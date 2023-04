Lago Puelo: intendente Augusto Sánchez valoró la puesta en marcha del Consejo de Planificación Estratégica

Al conmemorar hoy los 95 años de vida institucional de Lago Puelo, el intendente Augusto Sánchez hizo una reseña histórica del valle y valoró que “ya hace ocho mil años fue elegido por antiguos humanos para asentarse, dando crédito a que es un buen lugar para vivir”.

Acerca de su gestión, destacó que “2023 es un año muy particular, donde los vecinos van a tener que renovar las autoridades del municipio. Además de seguir haciendo las obras que tenemos proyectadas, debemos seguir poniendo en funcionamiento el Consejo de Planificación Estratégica, proyectando el pueblo del futuro. Tenemos que trabajar en conjunto y en armonía, donde es fundamental la tolerancia. Es importante debatir ideas y proyectos, pero invito a todos que sea con mucho respeto y con madurez”, recalcó.

El gobierno chubutense estuvo representado por el ministro de Seguridad, Miguel Castro, quien adelantó algunas medidas dispuestas para la localidad, como la “instalación de una unidad operativa fija sobre la ruta nacional 40, con lectores de patentes, donde también estará la sede provisoria de la subcomisaría Las Golondrinas”; además de “la entrega en los próximos 15 días de camionetas 4x4 nuevas paras las comisarías de Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y El Maitén”.

Previamente, las autoridades acompañaron a los ex combatientes de la Comarca Andina en la evocación de los 41 años de la Gesta de Malvinas, donde Damián Cataldi remarcó “el sentimiento patriótico que despertó en todo el país el seleccionado nacional de futbol campeón del mundo”.

Luego, durante el acto por el aniversario, fueron destacados los vecinos Estanislao Contreras (trabajador rural); la ex docente Maruca Oliver, fallecida el 27 de febrero (recibió la distinción su hijo, el ex intendente Eduardo Daniel); Ambrosio Oyarzo, defensor de las tradiciones campesinas; el músico local Elías “Checho” Ojeda; la fallecida directora de Cultura Aída Pugh (recibió su nieto); el ex concejal Gabriel “Tato” Álvarez (fallecido el 27 de diciembre); Raquel Correa (fundadora de la Asociación Sanmartiniana y Jorge “Cuqui” Honik, escritor, músico, actor y dramaturgo.

A continuación, hubo un desfile de las instituciones de la comunidad, de los grupos de danzas y las agrupaciones tradicionalistas cordilleranas. Más tarde, luego del corte de torta, se desarrolló un festival popular en la plaza, con la actuación de Cristian Huenelaf y su Conjunto; Nico Ruiz y Adrián González; Alegría Campera; Fátima y la Fuerza Sureña, mientras que el cierre estuvo a cargo de Yoel Hernández.

En coinidencia, hubo fiesta criolla en el predio ubicado detrás del gimnasio municipal, con la polca de la silla, carrera del gallo (infantil), carrera de la novia y del dormido, cinchada de paisanos y paisanas, tirada de riendas, enhebrado de la aguja y carrera del embolsado (para niños y adultos), entre otras actividades.