Afuca sin fecha, ni cancha para las finales

Con las condiciones climatológicas adversas las finalísimas de la liga de fútbol de la comarca andina están postergadas y no tienen una fecha para desarrollarse así lo explicó el presidente de la liga José Alberto Almirón.





“El día sábado estuvimos jugando las finales de la divisionales B y C de la liga donde salió campeón en la C San José y en la B salió Pura Murra de Lago Puelo. La verdad que todos los partidos fueron muy lindos, con un muy buen marco de público y teníamos ya todo preparado para el día domingo que era la final de la primera división y femenino, pero lamentablemente debido al mal tiempo no se pudo jugar, porque la cancha estaba muy llena de agua”, detalló el presidente de la liga José Almirón esta mañana en diálogo con la prensa.

Además, remarco que alquilan la cancha del gringo Daniels, que está en el Paralelo, que habitualmente usa Defensores de la Comarca, “es un costo elevado, pero no hay muchas opciones así que tenemos que jugar ahí”.

Al ser consultado sobre el estadio municipal Almirón volvió a remarcar que no tienen el aval de la secretaría de deportes para poder utilizarlo , “Yo a veces no quiero indagar demasiado, ni tampoco quiero tirar la piedra sobre esto, pero lamentablemente nos pasan estas cosas que siempre Afuca ha sido perjudicada, es una de las ligas, a pesar de la dirección de deporte la más grande, nosotros siempre hemos estado ahí consultando si hay despacio, si hay tiempo, se juega y nos responden, –Si juega Torino ustedes no juegan– entonces siempre hemos sido los últimos en estar anotado para estar en el estadio lamentablemente es así”.

Con todo, el dirigente reconoció que Torino tiene algunos privilegios que Afuca no, “Yo eso te lo voy a entender, pero nosotros la pedimos una vez al año a la cancha, no la pedimos todos los meses”, enfatizo.

Sin cancha ni fecha

Finalmente, y en relación sobre dónde se van a disputar las finalísimas Almirón detalló: “volvimos a pedir el estadio, está trabajando José Caliva sobre eso, viendo si podemos conseguir el estadio o si vamos de vuelta a la cancha de Cristal. Se descarta la cancha de Daniels lamentablemente no se puede usar porque es mallinoso y está muy mojada y la vamos a romper, el estadio por ahí aguantaría un poquito más porque su pasto está más alto, está más tupido entonces ideal sería jugar en el en la cancha de Daniels porque tenemos buenas instalaciones, tenés baño, tenés tribunas, entonces la gente ahí estaría cómoda”.

Quienes llegaron

En la primera A en femenino va a jugar Arrayanes con El Refugio la final, tercero y cuarto puesto va a estar jugando Los Nogales con Las Nietas y en masculino Deportivo Cali contra Quemquemtreu, la final y Usina Fútbol Club con La Aldea en tercer y cuarto puesto de la primera división.

Sobre la fecha explico que está muy complicado, “lamentablemente lo vamos a tener que aplazar, no tenemos muchas vueltas tampoco. Cuando mucho vamos a tener que hablar con la gente de Unión y jugar en cancha de Unión que la verdad que los muchachos de Unión siempre han estado ahí para ofrecer su espacio, la cancha de Los Nogales también, pero si tenemos muchas vueltas vamos a tener que jugar una final en una de esas canchas, si no tenemos otra alternativa”, aseguro Almirón.