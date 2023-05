César Salamín (JxC): “Hay cosas que se pueden solucionar simplemente con ganas de trabajar”

El presidente del Concejo Deliberante de El Hoyo, César Salamín, de reconocida militancia peronista durante toda su vida, justificó ayer su candidatura a intendente por Juntos por el Cambio donde se siente “proscripto por los principales actores de la alianza Arriba Chubut, lo mismo sucedió en otras localidades. No sucedió nunca en la historia de nuestro partido, abiertamente hubo una intención de blindar el espacio para evitar cualquier tipo de competencia interna”. El presidente del Concejo Deliberante de El Hoyo, César Salamín, de reconocida militancia peronista durante toda su vida, justificó ayer su candidatura a intendente por Juntos por el Cambio donde se siente “proscripto por los principales actores de la alianza Arriba Chubut, lo mismo sucedió en otras localidades. No sucedió nunca en la historia de nuestro partido, abiertamente hubo una intención de blindar el espacio para evitar cualquier tipo de competencia interna”.





A modo de ejemplo, antepuso que “uno de los requisitos fue que en acta constitutiva nos exigían avales de Nuevo Encuentro, un partido municipal que solo existe en El Hoyo y que está en la actual conducción de la comuna, además del Frente Renovador y de Chubut Somos Todos. Algo imposible de cumplimentar y que nos dejaba sin posibilidades de participar”.





“En el caso de nuestra agrupación –agregó-, ya estábamos trabajando con la idea firme de poder presentarnos el 30 de julio. Fue entonces que la gente de ´Nacho’ Torres nos abrió las puertas y se interesó por nuestra batería de proyectos”.





Acerca de su proyección al frente del municipio, Salamín señaló que “desde hace mucho tiempo vengo acompañando y siento que es mí momento. Conozco toda la realidad de cada vecino, las problemáticas de cada sector y creo que se pueden solucionar simplemente con ganas de trabajar y no esperando que lleguen vagones de dinero, como ha sucedido en el último tiempo”.





Entre sus propuestas concretas para el valle, enumeró “cuatro o cinco ejes fundamentales para el desarrollo, con alternativas ciertas para la producción y los servicios básicos, incluyendo la conectividad porque somos el único pueblo de la cordillera que todavía no tiene 4G, a pesar de las promesas. Siendo un pueblo turístico por excelencia, es una herramienta fundamental”, valoró.





Sobre la lista de concejales, confirmó que la integran “Jon Christ, quien ya lo fue por el peronismo en el periodo 2007-2011; la actual concejal radical Greta Arce; Melisa Lapadú, una referente del PRO; y Mario Azócar, militante de la UCR. El objetivo es trabajar juntos para sacar al pueblo del estancamiento, generar empleo para que los chicos no se tengan que ir y solucionar los problemas”, recalcó.





En otro orden, el cuerpo deliberativo de El Hoyo tiene prevista una sesión extraordinaria este martes para tratar un nuevo anticipo financiero del banco del Chubut, destinado a pagar salarios. Una coyuntura financiera que se repite prácticamente todos los meses. Al respecto, César Salamín reconoció que el municipio atraviesa “una situación compleja, con el agravante de que en julio hay que pagar el medio aguinaldo a los trabajadores. Encima, quedan otros seis meses para llegar a fin de año”.





Acerca de su vínculo con el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, recordó que “conocí a Nacho Torres cuando nos visitó con motivo de los incendios forestales que sufrimos en enero pasado.

Estuvo de recorrida con Ana Clara Romero y la senadora Edith Terenzi y se preocuparon por la situación que estábamos viviendo”.





Con respecto a la campaña y las respuestas que recibe de los vecinos por su pasado justicialista, Salamín (quien además es un pequeño productor agropecuario con una chacra en El Pinar) precisó que “la política va cambiando y también va cambiando la gente. Hoy no se vota tanto a los partidos, sino a las personas. Más aún en una localidad chica como la nuestra, donde todos se conocen. La verdad es que no he recibido cuestionamientos del espacio, interesa más la propuesta para sacar adelante al conjunto de la sociedad”.