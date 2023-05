Comarca Andina: “Nuestros brigadistas son los héroes del verano, pero los olvidados en el invierno”

Combatientes de distintas brigadas del noroeste chubutense cortaron este mediodía en forma intermitente la ruta nacional 40, a la altura de Las Golondrinas, reclamando mejoras salariales y condiciones laborales.

Según explicó Patricia Palma (Epuyén), “rechazamos los acuerdos firmados por el gobierno con el gremio, anunciado el día miércoles, porque es insuficiente. Lo anuncian como un aumento de un 10% para el mes de mayo, que sería liquidado en junio, pero la realidad es que sería apenas un 3%, porque el otro 7% ya lo habían otorgado por decreto”.

“Ya está comido por la inflación –agregó-, y necesitamos que se abran paritarias para poder plantear nuestros reclamos y negociar un porcentaje que creamos conveniente”.

A su turno, Daniel Catalán (Trevelin), reflejó que “un estudio reciente de la UNSJB demuestra que la canasta básica en esta región ya supera los $200.000” y que “un brigadista ingresante está ganando apenas la mitad”.

Recordó enseguida que “teníamos el compromiso del gobierno de sentarnos en el mes de febrero, según lo firmado en la paritaria de noviembre que se celebró con el ministro Ayala, pero no se cumplió y después nos enteramos que acordaron un aumento por decreto. Ahora se hace una modificación, se le agregan unos puntos, pero es insuficiente”.

Remarcó que “necesitamos una paritaria salarial para discutir concretamente el aumento que necesitamos los trabajadores de incendios forestales, más teniendo en cuenta los aumentos del último semestre”.

Luego de agradecer “el reconocimiento permanente y el apoyo de la comunidad”, el referente gremial criticó que “el gobierno provincial siempre utiliza a los brigadistas para las fotos y para los actos. Recientemente, el 4 de mayo (en el Día Internacional del Combatiente Forestal), se hizo un homenaje a los compañeros que ya no están. Está muy bien, pero también estaría bueno que los funcionarios cumplan con los compromisos que firman”.

“Recién terminamos una asamblea para conocer la realidad de cada base y la conclusión es que somos una institución muy golpeada –recalcó-. En nuestro caso, en Trevelin somos la central provincial, pero no tenemos agua potable, no tenemos papel higiénico, los baños se están cayendo a pedazos y no tenemos equipos de comunicaciones. El único disponible no tiene las antenas calibradas y tampoco tenemos teléfono para recibir las llamadas, porque el número de emergencia -que históricamente fue el 105-, no tiene ingreso de llamadas. Habilitaron un 0800, pero cuando la gente llama se comunica con un servicio de incendios de Córdoba”, señaló.

Sumó que “esa es la realidad del Servicio Provincial de Manejo de Fuego. Además, hay cargos nombrados a dedo y no se respetan los concursos. Se tiene que concursar para jefe de operaciones y el coordinador del servicio no está, no existe ese cargo ahora. Existe en los papeles, pero no hay nadie que lo ocupe. Hay un director de gestión y cumple los dos cargos, pero no sabemos bien cuál de ellos ejerce. Ahora quieren nombrar jefes en la zona sur, pero ese cargo es concursable. No se respeta la ley, salvo para sancionar a algún compañero”, subrayó.

Olvidados

Por su lado, la dirigente comarcal de ATE, Soledad Ayair, valoró que “los brigadistas son los héroes del verano, pero olvidados en el invierno. Es muy lamentable porque conocemos la realidad, principalmente por todo lo que falta en la base de cada localidad”.

Luego de precisar que “estamos llamando a una paritaria salarial real”, invitó a los funcionarios provinciales “a que vengan a vivir a la Comarca Andina y vean lo que cuesta la canasta básica, donde un kilo de carne supera los $3.500”.