El municipio no se queda con ningún centavo del estacionamiento medido.

Así lo aseguró el coordinador del estacionamiento medido y pago de El Bolsón Alejandro Peretti quien además detalló que la medida llegó para quedarse.





Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con el coordinador del estacionamiento medido y pago de la localidad Alejandro Peretti quien se refirió a distintas situaciones que se están trabajando en esa área, “Como supervisor municipal mi tarea es coordinar el área de estacionamiento, donde usted saben que hay dos cooperativas funcionando y tratamos de supervisar, tratamos de que las cosas se hagan como la ordenanza dice o lo que se planificó desde el primer momento. Ya llevamos unos tres meses con la implementación del estacionamiento medido y pago, se está trabajando en la calle San Martín desde Paso a Balcarce”, explicó Peretti.

Hacer consultado sobre las denuncias que realizaban la semana pasada las operarias sobre maltratos Se confirmó que se han recibido varias quejas por parte de las trabajadoras, “sí hay cosas que no podemos entender a veces, el trabajo de las chicas es bastante bueno y se trata de dar lo mejor posible, pero a veces no reciben lo mismo del lado de la calle”, aseguró.





Sin cambios

En relación a la posibilidad ampliar a las calles transversales el cobro del estacionamiento medido Peretti fue contundente y sostuvo que por el momento no, “Por el momento no, solamente es avenida San Martín, se está trabajando en una ordenanza donde van a salir ahí cambios. Pero por el momento es solamente San Martín, no sabemos hasta cuándo pero no hay apertura de calles por el momento”, sentenció.





Todo para las cooperativas

Finalmente, y en relación al dinero que recaudan las dos cooperativas por el estacionamiento medido y pago el coordinador explicó: “la gente trabaja y ese pago de $100 es el sueldo de los operarios, el municipio nunca se llevó un centavo, un peso de lo que es cobro, todo es para las cooperativas. El municipio sustenta con todo lo que es papelería y demás a las cooperativas, con la oficina y encima tenemos el encargado que soy yo. Pero quiero dejar en claro, que la gente sepa que el 100% de la recaudación es para las cooperativas, que no tienen gasto alguno”, aseguro el coordinador.