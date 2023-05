Fue un éxito el campeonato regional de locro.

Así lo destacó el organizador Félix Paillalef quien adelantó que para el próximo 9 de julio se vendrá el campeonato de empanadas.





Se desarrolló el pasado 25 de mayo el primer campeonato regional del locro que tuvo como ganadora a la vecina Juliana Bahamonde, esta mañana el organizador Félix Paillalef confirmó que finalmente de los 10 inscriptos para participar solo lo hicieron 8 pero a pesar de eso se lograron vender unas 200 porciones de locro, “Siempre en estas cosas te encontrás con gente que se anota y después renuncia, pero nosotros estábamos conforme con esa cantidad porque en realidad 30 a 35 porciones cada uno de cualquier manera superamos las porciones que vendimos, si teníamos más gente iba a ser dinero desperdiciado”, detalló .

Seguidamente Paillalef explicó que lo recaudado alcanzó para pagar todas las cuentas para pagarle el premio a la ganadora de $50,000, “nos queda un dinero con el cual nosotros vamos a poder empezar a enripiar la calle Las Mutisias, que va a ser en esta misma semana sí o sí, con los camiones no quizás en la cantidad que nosotros quisiéramos por cuestión de dinero, pero vamos a comenzar”.





En relación al dinero recaudado y el costo de cada uno de los viajes de los camiones de ripio el coordinador explicó, “Eso estamos evaluando por eso digo que comenzamos en esta semana porque nosotros la municipalidad quedó de que ellos nos daban el ripio de manera que lo que tenemos que conseguir es el flete pero es el flete desde la cantera de la municipalidad de manera que Bueno estamos evaluando a ver quién Nos cobra más barato de acuerdo a lo que nos cobren son los viajes que vamos a hacer Pero lo que se recaudó anda en el orden de los $300,000 sí tuvimos de gasto un poco más de 150,000 de

Sin colaboración municipal

En otro párrafo y al ser consultado Paillalef sobre si recibió colaboración municipal explicó que no que no recibió ninguna colaboración desde el municipio, “el municipio no colaboró con nada, solamente la única persona que colaboró y que hizo de auspiciante también fue frutas y verduras chacra andina, Anahí Pablo que fue participante y también fue la única en costearse los ingredientes para hacer el locro”, aseguró el organizador.





Campeonato Regional de empanadas





Cómo lo recaudado no alcanza para lograr enripiar la calle Las Mutisias adelantó que para el próximo 9 de julio ya se está organizando el Campeonato Regional de Empanadas sobre el cual ya tiene vasta experiencia dado que en la zona de Villa Regina ha sido organizador de al menos cinco campeonatos de este tenor.

Cabe destacar que no solo buscan enripiar la calle, sino también generar algunas mejoras cómo podría ser un cesto de residuos comunitarios para evitar que haya complicaciones con los animales que rompen las bolsas de basura y también sea más ordenado el espacio en el que viven.