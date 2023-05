Las internas del 4 de junio definirán el mapa electoral en los municipios de la Comarca Andina

La mayoría de los dirigentes de los distintos partidos políticos se encontraba este 25 de mayo en Trelew y Rawson cerrando las listas para competir en las elecciones municipales del 30 de julio, aunque varios tendrán que dirimir primero sus candidaturas en las internas previstas para el 4 de junio.





En el caso de Lago Puelo, se confirmó el intento de volver a la comuna del ex intendente Iván Fernández (Provech), con una lista de concejales que incluye a Valeria Thalmann, Rodrigo Cané, Inés Hansen y Pedro del Torno. No obstante, antes tendrá que superar una interna del frente Arriba Chubut con el actual viceintendente Alejandro Marques (FdT) y la ex secretaria de Gobierno, Carola Salguero (FdT).





Por su parte, el partido vecinal Crecer impulsa a Ramiro Ibarra, quien fue secretario de Gobierno de su padre, Raúl Ibarra, recientemente fallecido; con el acompañamiento de otras agrupaciones locales. Entre los concejales, fueron inscriptos Analía Castro y Matías Ojeda.





En tanto, Juntos por el Cambio lleva la fórmula Hugo Cancino y Marcelo Locatti, con Ana Millañanco, Daniel Robles, Lorena Parisi y Pablo Ceballos como concejales.





El Hoyo





En esta localidad cordillerana, la sorpresa la aportó el actual presidente del Concejo Deliberante, César Salamín, un reconocido dirigente peronista que aparece como candidato a intendente por Juntos por el Cambio luego de considerar que “blindaron el partido y nos sentimos excluidos”. Un par de charlas con el candidato a gobernador “Nacho” Torres bastaron para conformar la lista. Este jueves se encontraba en la capital de la provincia presentando su nómina de concejales, que encabezan Jon Christ y Melisa Lapadú.





De igual modo, el intendente Rolando Huisman (Nuevo Encuentro) es el único inscripto por la alianza Arriba Chubut. Entre los postulantes al cuerpo deliberativo, se menciona a los actuales concejales Gisel Cortés (Chu.So.To.) y Gustavo Flak (Nuevo Encuentro); al ex intendente Daniel Cárdenas (Chu.So.To.); y a las actuales funcionarias Claudia Di Lorenzo y Marcela Capón.





La oferta la completa Oscar Lobos, por el partido GEN Chubut, quien a los 34 años hace sus primeras armas en la política y se presenta como “de oficio albañil” y como “el candidato transparente como el agua”.





Epuyén





Luego de que el intendente Antonio Reato decidiera dar un paso al costado luego de cuatro periodos consecutivos, la candidatura por el frente Arriba Chubut estará encabezada por su actual secretaria de Gobierno, Valeria Millañanco. Los postulantes al Concejo Deliberante serán Mirta Caprano, Honorio Silva, María Laura Nahuel y Gustavo Romero.





Por su lado, el partido Trabajadores del Pueblo impulsará a la docente y reconocida dirigente peronista Mariela Aburto.





En Epuyén también se presentarían el Partido Independiente del Chubut (PICH), con Juan Carlos Corrías y José Luis Millañanco; y Juntos por el Cambio, donde las candidaturas serían entre José Contreras y el ex intendente “Lucho” Rubilar.





Cholila





Se suma que en Cholila el intendente Silvio Boudargham (Chu.So.To.) irá por su tercer mandato bajo el paraguas del frente Arriba Chubut. Sus concejales serán Iris Manrique, Martín Carrasco, Luisa Lecaro y Javier Giménez. Tendrá internas el 4 de junio con Noelia Reyes (FdT). Se agregan Pedro Pinelo (JxC) y Paula Bonansea (Ciudadanos por Chubut).





El Maitén





En El Maitén hará lo propio Oscar “Corcho” Currilén (Arriba Chubut). También compite Hernán Valdez (Renovación y Desarrollo); mientras que Sebastián Wodicka y Luis “Cogote” Loncón van a la interna de Juntos por el Cambio.





En todos los casos, luego de la correspondiente inscripción, tendrán que esperar la oficialización de listas por parte de la justicia electoral chubutense. Entre los diputados provinciales, la única confirmada hasta el momento es Jaqueline Caminoa, de Lago Puelo, quien encabezará la nómina de Juntos por el Cambio.