Rugby: seguimos peleando con estructuras antiguas de que las mujeres no tienen que jugar al rugby

Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con el entrenador del equipo femenino del Jabalíes Rugby Club Emiliano Criado quien se refirió a la actualidad del deporte, pero sobre todo a lo difícil que se hace practicarlo con una federación que pareciera mirar hacia otro lado.





El equipo femenino de Jabalíes Rugby Club participó el fin de semana pasado en un torneo amistoso en la localidad de Plaza Huincul, a su regreso el entrenador Mauricio Criado diálogo con la prensa y explicó cómo es llevar adelante un equipo de rugby femenino, “ sobre todo en categorías juveniles nuestra Unión está un poco floja en ese rubro así que tenemos que salir a buscar competencia y lo más cercano que tenemos es el alto Valle, nos suelen alojar siempre en Cipolletti en el club Marabunta, es la única opción que tenemos para competir”, aseguró Criado.





Más de 30 jugadoras





En lo que respecta a cantidad de jugadoras que tiene el club, el entrenador primero explico que hasta los 13 años las nenas juegan mixto con los nenes, “en femenino tendremos alrededor de unas 25 o 30 chicas de las cuales habitualmente entrenamos con 20, 22 después tenemos algunas ahí, satélites, que tenemos que terminar de captar y en las otras categorías deben haber alrededor de 10 chicas desde los 6 años en adelante hasta los 13, en todas las categorías están repartidas algunas nenas”.









No me creo un precursor





Sobre ser entrenador del equipo femenino Criado confesó que no sabe si entrenaría una categoría masculina hoy, “me gusta el proyecto que armamos con las chicas, no me siento un precursor porque el rugby no es nuevo en la zona, sí nosotros en jabalíes, ya hace 4 años que estamos con Adrián y Beto, entre los tres logramos consolidarlo”, remarcó el entrenador.





Rápidamente explico que poder sostener el proyecto en el tiempo es lo que vio que dentro de la Unión no pasó, “por esto digo no me siento un precursor, porque el Rugby ya estaba, sí logramos por ahí darle un poco de consistencia y poder mantenerlos en el tiempo, poder juntar las chicas que todos los años queden las mismas chicas y se sigan sumando más”.





A nivel país, lento.





Consultado sobre la participación del rugby femenino a nivel nacional aseguro que se viene con un desarrollo muy lento a lo que se ve en general en Sudamérica, “si nosotros nos comparamos a nuestra selección nacional en femenino está un poco más abajo de lo que es Sudamérica estamos hablando de Brasil, Chile, Paraguay, Colombia, ellos tienen equipos bastante más competitivos en femenino que nosotros.





Pruritos machistas





En otro párrafo Emiliano Criado se refirió a los pruritos que se tienen dentro de un deporte que se piensa netamente machista, “esta modalidad no deja de ser bastante nueva en nuestro país y todavía seguimos peleando con estructuras antiguas, de que las mujeres todavía no tienen que jugar al rugby, entonces hay clubes muy grandes en Buenos Aires, de los históricos, que no comparten la idea del Rugby femenino, que no tienen rugby femenino como en el resto del país, por ahí que en Buenos Aires es como el centro del rugby de nuestro país, pero en el interior es diferente”, aseguró.





Lo que se viene





Finalmente, y en relación a lo que se viene para el resto del año criado explicó que entran en un párate hasta los meses de junio Julio que así empiezan los juegos importantes, “lo más importante que tenemos empieza todo después de mitad de año, tenemos los patagónicos que deberíamos pelear una plaza en nuestra Unión, pero al no haber competencia es muy difícil.





Ser competitivos





En rugby femenino está Huemules en proceso de desarrollo y Jotes que es un equipo de San Martín de los Andes también en vías de desarrollo y nosotros como Club nos planteamos no ser más desarrollo, nosotros queremos ser competitivos, nos preparamos trabajamos y hacemos todo lo necesario para poder ser lo más competitivo posible, pero bueno lo más importante para nosotros va a empezar con los patagónicos después de mitad de año”, sentencio Emi Criado.