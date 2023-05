Se filmaron remando al lado de ballenas en Puerto Madryn y Prefectura les inició un sumario

Una pareja de kayakistas se filmó remando con varias ballenas australes en las aguas de Puerto Madryn y el video no tardó en volverse viral en TikTok.





Ocurrió el sábado 24 de mayo, y si bien la filmación fue hecha por la mujer, la difundió el sujeto a través de su cuenta de TikTok. En cuestión de días alcanzó casi 40.000.000 de reproducciones, al tiempo en que superó los 3.000.000 de ‘me gustas’ y los 80.000 comentarios.





En el video se puede ver a la pareja que paseaba por el mar cuando llegaron una tras otra y se pusieron al lado de ellos.





"En Puerto Madryn hay una ley que prohíbe acercarse a menos de 300 metros de las ballenas. De esto yo me entero porque después de que apareció el video en redes sociales Prefectura me inicia un sumario porque claramente no se puede hacer", explicó Paolo en una grabación posterior acerca del episodio que vivió el 31 de agosto de 2022.

Por otra parte, Greenpeace Argentina utilizó el material audiovisual de la "experiencia junto a las ballenas" para pedir "protección para el Mar Argentino".





La publicación de Twitter explica "Una pareja que se encontraba sobre una tabla de stand up en Puerto Madryn, tuvo un hermoso encuentro con ballenas francas australes".





Cabe destacar que la ballena franca austral (especie que llega cada año a los golfos de Península Valdés), llegada a su adultez, puede pesar unos 23.000 kilos.

"Estos animales son una de las tantas razones por las cuales debemos proteger el Mar Argentino", consignaron en la red social. La publicación en cuestión viene acompañada está por uno de los videos que se viralizaron por TikTok.