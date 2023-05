Viento, lluvia, nieve y hielo por varios días.

Archivo





El cambio climático es una constante en el mundo y en nuestra región, vienen sucediendo situaciones que no eran características de la zona. Más allá del avance tecnológico y la exactitud de los pronósticos, llama mucho la atención en Facebook, el "pronosticador del tiempo nacido en Bariloche", tal es el nombre con que se lo encuentra.





Más de doce mil seguidores casi a diario leen y comentan sus anuncios climáticos y se sorprenden por la exactitud de los mismos. Ahora alerta sobre un gran temporal de viento, lluvia, nieve y hielo entre la noche del domingo 21 hasta el 28 de mayo.





El Cordillerano dialogó con Omar Cuevas para conocer cómo llega a realizar esos pronósticos. “De chico mi pasión ha sido todo lo relacionado con la naturaleza, pero estudié Meteorología en la base naval cuando estuve en la Marina, pero para hacer una licenciatura en Ciencias de la Atmósfera tenía que radicarme en Buenos Aires por lo menos por seis años y no lo quise hacer”.





Cursó por tres años y siguió estudiando por su cuenta. “Si hubiera hecho la carrera completa no sé si habría aprendido tanto como lo que he logrado a nivel personal”.





Agregó “en Argentina con la carrera completa la mayoría solo trabaja como pasador de información en los aeropuertos, pero no elaboran pronósticos, eso lo hacen las computadoras directamente”.





Omar elabora informes propios, “tengo la ventaja de haber nacido en Bariloche entonces puedo hacer un seguimiento día a día, yo estudié las olas polares oceánicas y el 90 por ciento del clima depende de los océanos y los polos”.





“Analizando todo eso puedo decir veinte días antes cuándo ingresará una ola polar, como lo avisé en Facebook y recién ahora sale la información oficial sobre eso”, explicó.





Enfoque social





Desde hace mucho tiempo, cuando ve un pronóstico que le preocupa, lo comenta en sus redes sociales. “Siempre lo hice como para alertar a la gente y prevenir cualquier situación, trasmitir un informe que sea útil, la página la abrí en 2019, antes lo hacía en algunas radios locales”.









“Muchos me preguntan de dónde saco la información porque no la ven en otro lado y mi respuesta siempre es la misma, no está en ninguna parte, la elaboro en base a los análisis que hago”, dijo.





“Rastreo datos satelitales como las corrientes marinas del Polo Sur, las del océano Pacífico Sur y ahí voy evaluando la humedad, las bajas y altas presiones, combinando esa info y un poco de instinto voy armando el pronóstico”, detalló.





Aclaró, “son 4 ciclos mensuales, dos cálidos y dos fríos, entonces haciendo una combinación me da un estimativo de qué días vienen buenos y cuáles de lluvia, viento o nieve”.





Viene la nieve





El "Pronosticador del tiempo" alerta que el lunes a la madrugada o el martes a más tardar llegará la nieve, "el domingo a la noche a la alta montaña y lunes, martes y miércoles en la ciudad”.





“Revisa tú techo, cubiertas y cadenas del auto, mira que el temporal de viento, lluvia, nieve y hielo será por varios días, a partir del 21 al 28 de mayo. Las ráfagas superarán los 100 kilómetros por hora en toda la Patagonia, incluido Bariloche. Ahhh, me olvidaba de las velas y luz de emergencia y también de avisarles del frío polar” informó en sus redes sociales hace casi diez días.





“Temperaturas de hasta 13 grados bajo 0 en algunas zonas cómo la Línea Sur de Río Negro, Maquinchao o Clemente Onelli. A juntar leña y no olvides del anticongelante al auto”.





Publicó también que “lo bueno es que este fin de semana será muy agradable, ideal para el paseo y correr, caminar y hasta para hacer un asado” dijo y es el clima que tuvimos sábado y domingo pasado.

Fuente El Cordillerano