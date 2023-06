El Bolsón: comienzan las obras de adoquinado en avenida Las Flores.

Esta mañana el secretario de obras y servicios públicos de la localidad Enrique Ibarra dialogó con Noticias del Bolsón y confirmó que se están realizando los relevamientos necesarios para comenzar la obra que estima será dentro de unos 15 días.





Primeramente, el secretario de Obras Públicas detalló que son varias las obras que cuentan ya con el financiamiento a punto de hacerse efectivo en las arcas del municipio, “la primera que ya contamos con un primer desembolso es este proyecto que presentamos ya hace prácticamente un año y medio y que a raíz de un montón de gestiones que realizó el intendente con los funcionarios del gobierno nacional pudimos conseguirlo”.

Seguidamente Ibarra explicó que desde el ejecutivo municipal entienden que es una obra importantísima, “esto va a terminar de anillar todo lo que son las arterias principales del barrio Usina como por ejemplo lo va a hacer Avenida Las Flores, que va a ser la primera etapa de trabajo, después continuaremos sobre la avenida Los Cipreses, calle Libertad y Los Niños”.





El puente también





En otro párrafo el secretario de obras y servicios públicos valoró que esta obra busca generar un impacto masivo en el barrio ya que también se contempla avanzar con la segunda mano del puente de calle Azcuénaga, “esto también vincularía los dos puentes, más allá estar trabajando en el día de mañana con el ente cordillerano del gobierno de la provincia para hacer la presentación del proyecto y solicitar los fondos para el proyecto técnico de la ampliación del puente de calle Azcuénaga, es una obra integral que va a estar acompañada no solamente con el pavimento, sino también con la apertura del puente y posteriormente gestiones que estamos realizando para cambiar y hacer la modernización del alumbrado público, queremos ir transformando todo lo que tiene que ver con luminarias de sodio a LED”, aseguro.





A pesar del clima





Con las condiciones climáticas adversas le consultamos al funcionario si retrasaría el ritmo de obra y nos explicó que en realidad esto sí dificulta los avances y el cumplimiento de las fechas, pero: “no podemos frenarnos porque también la inflación nos va deteriorando cada financiamiento y nos obliga a trabajar, inclusive, en estas condiciones adversas”.





De igual manera Ibarra detalló que este tipo de condiciones climatológicas sobre todo invernales obliga a utilizar materiales que aumentan los costos de la obra que ya de por sí quedaron desfasados en los precios, “el gran desafío que tenemos por delante es, a pesar de que no tenemos actualizaciones de los valores de obra, poder terminarlas y concluirlas cómo nos pasó con todas las obras de Argentina Hace de pavimento de adoquín que hemos realizado como la diagonal Líbano, Balcarce, Ángel del Agua, Sargento Cabral y Larrea. Son cinco cinco sectores que pudimos terminarlo inclusive en estas condiciones que dije que económicamente no nos eran favorables pero bueno a través del buen diálogo a través de una logística que se realizó a través del departamento de compra pudimos ir congelando algunos precios y establecer con los contratistas la fijación del valor y ponernos de acuerdo en que no haya actualizaciones, porque de lo contrario no podríamos hacerlo”.





Finalmente, Ibarra aseguró que el desafío es arrancar ahora con avenida Las Flores, “en el día de hoy ya vamos a estar trabajando con los equipos viales y estimamos que en 10 o 15 días ya tenemos que estar arrancando con todo lo que respecta al cordón cuneta”.





Imagen de archivo.