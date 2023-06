Temporada invernal: con más fuerza el skí adaptado volverá a estar en el cerro Perito Moreno

A través de la palabra de la profesional Mercedes Macazaga quien lleva adelante el proyecto de esquí adaptado en la localidad de El Bolsón confirmó que este año nuevamente la silla bi skí que fuera donada por la comunidad de San Carlos de Bariloche estará al servicio de todas las personas que así lo requieran en nuestro cerro.





Esta mañana dialogamos con Mercedes Macazaga sobre el esquí adaptado en la temporada invernal del cerro Perito Moreno, “realmente estamos muy contentos porque este año venimos con un programa un poco más profundo y abarcativo, el año pasado fue algo como introductorio y este año ya hay programas dentro del club andino Piltriquitron dentro de la escuela de Laderas también y es para todo El Bolsón en general”, afirmó.









Seguidamente la profesional remarcó que este año fueron parte de una donación importante que realizó la comunidad de San Carlos de Bariloche, “desde la fundación Desafío Bariloche recibimos la donación de un bi skí que es una especie de silla con dos skís abajo que eso permite abarcar a un montón de personas con diferentes discapacidades y aquellas personas que no pueden esquiar paradas pueden esquiar sentadas. Esta temporada tenemos el equipo a disposición todos los días de temporada, tanto el centro de deportes Laderas, al igual que cualquier otro servicio, como también el club Andino Piltriquitrón”.









¿Qué es un Biskí?





El Biki fue desarrollado para personas que esquían sentadas. El esquiador va sentado en un asiento con dos esquíes debajo. Los dos esquíes dan una base más ancha y mejor equilibrio. Esta actividad también se puede realizar de manera independiente, pero en caso de que el esquiador sea principiante, estas sillas cuentan con una barra y/o unas cintas que agarra el instructor de esquí para llevarlo.









Verdadera inclusión





Pero las buenas noticias no quedan simplemente en la posibilidad de contar con una de estas sillas sino que también un grupo de jóvenes de esta localidad está trabajando en fabricar otra silla para una niña de 8 años de edad, “la verdad que los equipos de skí adaptados son muy difíciles de conseguir, generalmente son importados, cuestan mucho entonces gracias a esta fundación que nos donó el bi skí y gracias a dos chicos que uno es diseñador Industrial y es parte de club andino, parte de Laderas también que es instructor, Juan Cruz Trotta, de chiquito que aprendió en el club y es un orgullo y un honor para nosotros que pueda estar participando de manera gratuita ayudando a diseñar un elemento que es un stabilo. Trabaja en conjunto con un herrero que es Aldo Banuchi de acá de El Bolsón también, que con mucho amor ofrecieron su tiempo, su conocimiento para entre los tres diseñar un equipo que va a ser para una nena de 8 años que se llama Kiara del barrio Esperanza que es de Afida”, detallo la kinesióloga.













De El Bolsón a las olimpiadas





Además, contó que Kiara es una niña amputada que va a hacer esquí tres huellas, “es una nena que el año pasado empezó a esquiar y este año la idea es que pueda subir la mayor cantidad de días posibles durante toda la temporada, a estar con otros chicos, con otros instructores y a participar y que en algún momento puede ser representante en alguna olimpiada, en algún juego y representante del club y de El Bolsón”.





Skí tres huellas





Este tipo de esquí está diseñado para personas que tienen una amputación en algún miembro inferior. Las personas que esquían con este método cuentan con un esquí normal y dos stábilos más largo. Estas tres cosas forman los tres puntos de apoyo.













No hay límites





Al momento de hablar de las limitantes que tiene este tipo de instrumento Mercedes explicó que no hay ningún condicionante para no esquiar, “No hay límites, eso es lo lindo, lo bueno, acá cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad no sólo la discapacidad motriz, hay discapacidades intelectuales, cognitivas, sensoriales que también estamos abiertos a enseñar, así que no hay límites”, aseguro la kinesióloga Mercedes Macazaga.