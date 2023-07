Bomberos se capacitan en rescates de montaña

Durante el fin de semana personal de los distintos grupos de búsqueda de rescate en montaña de la comarca andina realizaron una capacitación en la Cumbre del Cerro Piltriquitrón, allí cerca de 20 rescatistas recibieron instrucción sobre rescate en avalanchas.













Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con Héctor Pinilla, jefe de la brigada de búsqueda y rescate de montaña quien se refirió a las capacitaciones que recibieron durante el fin de semana, no solo los bomberos voluntarios de El Bolsón, sino también equipos de rescate y voluntarios de toda la comarca andina.









En la oportunidad Pinilla destacó: "fue un fin de semana de capacitación, en el Piltriquitrón arriba, en la pista de esquí vieja que había", sobre la temática que trabajaron explicó que se trató sobre rescate en nieve sobre, anclaje en la nieve, y posibles avalanchas, "nos mostraron equipamientos que estamos consiguiendo para trabajar en la nieve. Así que fue un día muy lindo con la posibilidad de sumar mucha experiencia para todos".









En otro párrafo el jefe de la brigada de búsqueda de rescates agregó que se encontraron con mucha gente en la cumbre del Cerro, incluso muchos de ellos que no estaban con los elementos necesarios para transitar la alta montaña, "nos preparamos para este tipo de contingencias, continuamente estamos preparándonos y es real que allá arriba anda muchísima gente, anda gente con baquianos y gente que andan solos, turistas arriba en el la cumbre del cerro. El camino, el terreno no es muy adecuado, los calzados de la gente no son muy adecuado, anda mucha gente improvisada y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad", aseguro preocupado el voluntario.









Finalmente, Héctor Pinilla confirmó que, si bien no ha habido todavía ninguna emergencia en la que hayan tenido que actuar durante estas vacaciones de invierno, las situaciones que se observan en la alta montaña hacen que deban estar altamente preparados y listos porque es cuestión de tiempo que tengan que salir a una emergencia. De igual manera el voluntario destacó que los elementos pertinentes para poder realizar travesías de este tipo pasan principalmente por un buen calzado, llevar también un líquido caliente ya sea té o café para poder tomar e hidratarse, al igual que elementos de seguridad básicos y buen abrigo.