Carta de lectores: “no somos ni mafiosos, ni kilomberos ni punteros políticos, ni del conurbano”

Carta de lectores completa:





Por este medio las 7 familias de la Localidad de Cholila, más precisamente Villa Lago Rivadavia queremos informar la situación que se vivió y estamos pasando en estos momentos con total incertidumbre, en el 2017 se dejó a mitad de construcción las casas de "Lázaro Baez" las cuales habitamos refaccionándolas ya que las mismas sólo contaban con el techo sin aberturas, puertas ni vidrios, tapadas en excremento de animales las cuales limpiamos y fuimos poco a poco cubriendo con todo el esfuerzo que se requiere.





En ese momento estamos hablando de ya casi 7 años para ser más precisos 6 años, nadie se acercó al lugar a visitarnos ni a desalojarnos, solo la policía federal a tomar fotos y decir que eso se iba a expropiar al estado.





Ayer 18 de Julio del 2023, siendo las 12 horas del mediodía aproximadamente ingresan al lugar 7 vehículos 4x4 marcas hilux y ranger. En los cuales las ocupantes de las mismas ingresaron a una vivienda sacando las pertenencias afuera obrando de mala manera e intentaron entrar a casas que estaban cerradas con llave y con una mamá adentro con sus niñas, causando miedo e intranquilidad en un lugar donde los/las niños/as conviven todos los días armoniosamente.





Pasadas unos 40 minutos aproximadamente llega al lugar la policía de la localidad de Cholila por el aviso de nosotros por miedo y por no saber cómo iban a seguir actuando estas personas, las cuales dialogaron y se retiraron del lugar, sabiendo que todavía estas personas en camionetas estaban en el lugar y no sabíamos que iban hacer contra nosotros/as o niños/as.





Luego de unas horas de intentar dialogar con los mismos decían tener un papel que ellos serían los dueños actuales, y a la vez las demás personas se manifestaban diciendo que eran solo trabajadores que habían sido mandados a habitar 2 casas que estaban desocupadas que no sabían de la situación a lo que los llevó a que se retiraran del lugar amenazando a las mujeres que volverían de nuevo y con gestos obscenos, luego de esto nos dirigimos a la comisaría de Cholila a labrar una exposición o denuncia por lo acontecido en la cual nos tuvieron 5 horas para tomarnos la misma a lo cual respondieron que no nos iban a tomar nada pero que si nos Iban a mandar policía para nuestro resguardo.





Esta es la actual situación de gente que nació y se crío en este hermoso paraje, NO SOMOS NI MAFIOSOS, NI KILOMBEROS NI PUNTEROS POLITICOS, NI DEL CONURBANO somos familias que queremos una solución habitacional para poder estar con nuestros/as niños/as, no queremos violencia, queremos dialogar, pero, así como actuaron estos mafiosos mandados por políticos corruptos NO!!! no nos negamos a pagar nada no queremos nada gratis solo queremos una solución en donde los derechos no se vulneren nada más.





Tenemos conocimiento de que las tierras y propiedades en el 2008 fueron vendidas al actual gobernador de la provincia de Chubut Mariano Arcioni, por eso entendemos toda esta movida que se está generando están queriendo tapar todo, tenemos miedo estamos desprotegidos nos enfrentamos al gobierno y eso involucra que compren a todas las instituciones que tienen que protegernos y acompañarnos.









Elizabeth Solís.