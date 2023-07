El Bolsón: vuelve el patrón del rock

Con las vacaciones ya en pleno desarrollo, El Bolsón ofrece a sus visitantes una variada gama cultural para las noches de invierno, es el caso de la presentación de Mike Cooke Band liderada por el patrón del rock Mike Cooke. Quien se presentará el próximo sábado en casa de la cultura.





El reconocido músico nacido en Gran Bretaña y que ha pasado sus últimos 50 años en El Bolsón se presenta este sábado a partir de las 21:30 horas en la casa del Bicentenario.

Sobre su nuevo material dialogó con Noticias del Bolsón, pero también recordó que van a estar haciendo una recorrida por sus éxitos más recordados.

En la oportunidad Mike también destacó la incorporación de elementos nuevos a la banda que lleva su nombre sobre todo la presencia de una joven artista que le dará un nuevo aire a la música.

Mike Cooke (71) es considerado el patriarca del rock and roll patagónico y alguna vez fue tapa de la revista Rolling Stone. Fue declarado por unanimidad del Concejo Deliberante como embajador cultural de El Bolsón.













Cuero quemado

Mike recordó: “Recuerdo que armé junto a Dudi Guasco y el señor Tito El Dauk la primera banda de acá, del pueblo, que después de pasar por varios nombres terminó llamándose The Bolsón blues band”, De igual manera Recuerda que esa banda originalmente recibió el nombre de cuero quemado, aunque no le cerraba mucho eso no ese título para la banda Por lo cual fue mutando hasta terminar con lo que fue entonces The Bolsón blues band.





Finalmente, el músico explicó que el valor de las entradas para el show de este sábado, que abre sus puertas a las 21:30 horas en la casa del Bicentenario, es de $2000, y que las pueden conseguir por anticipado en el centro cultural del disco o en Monte viejo.