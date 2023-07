Eleciones2023: Hugo Cancino pidió “renunciar al pacto fiscal que nos hizo perder la autonomía impositiva de Lago Puelo”

Acerca de la matriz financiera de la comuna, el candidato a intendente de Juntos por el Cambio sostuvo que “los recursos están” para no depender exclusivamente de la coparticipación impositiva o las regalías petroleras.

Sumó que “hasta se podrían reducir ciertos impuestos” y que “debemos renunciar al pacto fiscal que en su momento firmó la gestión de Raúl Ibarra con la provincia, que nos hizo perder la autonomía de poder cobrar ingresos brutos y patentes en Lago Puelo. Por algo somos autónomos impositivamente y creo que tenemos que volver a regularizar el padrón de contribuyentes y hacer una política amigable para el vecino, así va a aumentar la recaudación”, aseguró.

“Siempre me he interiorizado en conocer las ejecuciones presupuestarias y todo el movimiento municipal. Creo que una de las herramientas es actualizar los sistemas de cobros de los servicios y las tasas”, agregó.

De profesión abogado, se radicó en la localidad en septiembre de 1990, aunque al principio puso una farmacia y un bazar. Según recordó “venía desde Buenos Aires ya bastante negado con la profesión. Era la época que terminaba el gobierno de Alfonsín y había iniciado Menem con hiperinflación, un país muy revuelto. Llegué con la idea de cambiar de vida, desarrollar otras actividades y me incliné por el comercio”.

Sin embargo, “pronto la gente supo que era abogado, me empezó a consultar y nuevamente me entusiasmé con la profesión, la cual me dio muchísimas satisfacciones porque me sentí necesitado por los vecinos para aportar lo que conocía”.

Acerca de sus comienzos en la política, señaló que “no soy de cuna radical, en las primeras etapas de mi vida no tenía una orientación partidaria, aún cuando siempre me interesé por todo lo que sucedía. Y en un determinado momento, más o menos en 1992, conocí a Olga Castro. Me hice muy amiga de ella y de un grupo de gente del mismo pensamiento. Esa afinidad me llevó a conocer un poquito más a otros radicales y me entusiasmé con la idea: me puse a leer y al ver que me sentí identificado, me afilié”.

De igual manera, Cancino reconoció que con más de 30 años de residencia en la localidad “pude cumplir mis sueños y los objetivos que tuve cuando me vine a radicar, que fue criar una familia en un ambiente sano y en libertad, sin tener que estar encerrados por los miedos que generan las grandes ciudades. En cuanto a lo profesional, no todos son éxitos y a veces hay cuestiones ingratas que enfrentar. Con todo, me sentí útil en ese rol”.

Por estos días, enfrenta su tercera candidatura a intendente (antes con los colores de la UCR y actualmente en Juntos por el Cambio). Indicó que con su equipo de colaboradores y postulantes al Concejo Deliberante “estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de gente posible, para que conozca las propuestas, ya que es una campaña muy corta”.

En coincidencia, subrayó su vocación de estar al frente del municipio de Lago Puelo “porque desde la política se pueden llegar a cambiar las cosas. Es una comunidad con un tejido social bastante deteriorado, que hay que reconstruir. Creo que debemos formalizar un nuevo acuerdo entre los vecinos, empezando por cumplir con las normas de convivencia”.

Insistió con que “empecemos a cumplir las ordenanzas. Entonces, hay que ver si estamos dispuestos a cumplir con la ley, porque es fácil decirlo pero a veces es rigurosa y no estamos acostumbrados a cumplir. Y no cumplir ha llevado a que exista mucho conflicto entre los vecinos, tenemos que buscar la paz social”.

También se mostró de acuerdo en debatir con los otros candidatos a intendente, porque “es obligatorio hacerlo y tenemos que mostrar a la comunidad que existen diferencias de propuestas más allá de las diferencias personales que pueden surgir por estas cuestiones de las competencias. Por supuesto, me gustaría pasar por ese lugar”, recalcó.

Por otra parte, precisó que “terminan las elecciones y se terminan las grietas. Todos volvemos a ser vecinos y hay que encontrarse otra vez en todos lados. Es un pueblo muy chico y creo que lo ideal como comunidad es que aprendamos a convivir”.

Sobre la proyección futura de Lago Puelo, Hugo Cancino dijo que “todo crecimiento es bueno si se lo planifica. Por eso, cuando se hizo la Carta Orgánica, una de las premisas fue generar un Consejo de Planificación donde todos los sectores, de una vez por todas, definan un desarrollo que sea próspero para todos. Pero no solamente por una cuestión voluntarista, sino en base a convocar a gente capacitada, técnicos, personas que han estudiado la planificación para hacerlo más ordenado”.

Urgencias

En otro orden, Hugo Cancino se refirió “a las urgencias” en caso de acceder al municipio a partir del 10 de diciembre: “La primera medida será sentarnos con todos los empleados municipales (planta permanente, contratados, equipos técnicos, políticos, planta temporaria), para determinar cómo vamos a ejercer el poder, valorando que son personas que deben tener vocación de servicio hacia la comunidad, tanto como los policías, los bomberos o los médicos del hospital. La premisa debe ser pactar nuevamente ese el compromiso del empleado municipal. De esa manera, todo se puede desenvolver con mucha más facilidad”.

Asimismo, apuntó que “tendremos encima la temporada turística (principal actividad económica) y eso va a implicar rápidamente acomodar las calles, pintar los carteles, hacer una ciudad más amigable no solamente para los que vivimos en el lugar, sino también para los que vienen. Si queremos que vuelvan, tenemos que mostrarnos prolijos”.

En cuanto a “lo importante” de la gestión, el dirigente radical dijo que “será sentarnos con cada una de las juntas vecinales y establecer cuáles son las obras de infraestructura que imprescindiblemente necesita Lago Puelo para poder desarrollarse y que cada uno de los parajes tenga los beneficios de vivir en una sociedad con un Estado que nos organice, no con un Estado que administre nuestros recursos y no sepamos cómo”.

“Esto no puede surgir esto de la idea voluntarista de un intendente o de unos ocasionales concejales que circunstancialmente pasan por la administración municipal, sino que tiene que haber un plan estratégico”, reiteró.