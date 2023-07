Enfermeros del hospital de El Bolsón denuncian destratos

Así lo hicieron saber esta mañana en diálogo con la prensa, cuando pusieron en conocimiento público lo que ellos sienten como el destrato por parte del Ministerio de salud, ya que al momento de cobrar los adicionales por horas extras y guardias cobra más una mucama que un profesional que estudió 5 años la licenciatura de enfermería.





Con el último cobro de haberes se activó una luz naranja entre los trabajadores profesionales de la carrera de enfermería quienes ven que contraponiendo sus recibos de sueldo con el de un trabajador de la ley 1844 no llegan ni aún 50% de lo que éste cobra por hora, “lamentablemente tenemos que salir nuevamente a reclamar por este acto de injusticia y de atropello de parte del gobierno y la complicidad de los gremios también de ATE y UPCN que son quienes se sientan en la mesa de la función pública y la diferencia está en los puntos de guardia de las horas extras que tenemos que hacer para cubrir esta falta de personal y encima tenemos este destrato”, aseguró Luis Albornoz.





Además, el enfermero detalló que por poner un ejemplo una persona de la ley 1844 realizando alrededor de tres o cuatro guardias o cinco guardias mensuales está cobrando una diferencia salarial de entre $800 a 1 millón, mientras tanto un enfermero no llega a cobrar $200,000 haciendo la misma cantidad de guardias, la misma cantidad de horas”, aseguró.

Complicidad de los gremios





No obstante el trabajador de la salud hizo hincapié que en esto hay una Clara convivencia por parte de los gremios ATE y UPCN, “esto hace tiempo que se viene discutiendo, se discutió en la función pública y no se volvió a repercutir por eso nos parece un destrato para el personal de enfermería porque la responsabilidad que tiene un enfermero, que tiene una formación de tipo académica Universitaria, nosotros brindamos cuidado y ayuda las 24 horas del día, los 365 días del año y fíjate vos que tenemos que hacer horas extras para poder llegar a fin de mes, para cubrir nuestro salario, para poder pagar nuestros alquileres, y recibimos este destrato de parte del gobierno por eso exigimos a los gremios mayoritarios que son quienes se sientan en la función pública que accionen, hoy nosotros los invitamos a esta conferencia y ustedes los ven acá, no están o sea los delegados de ATE y UPCN del hospital, no nos representan, por eso nosotros decimos que este es un reclamo urgente. Necesitamos una solución urgente, porque somos casi 90 trabajadores de enfermería, profesionales de enfermería, con una formación académica y no nos merecemos este destrato”, denunció Albornoz.





Medidas de fuerza

A su tiempo Romina, otra de las profesionales de la enfermería, al ser consultada sobre si evalúan llevar este reclamo a una medida de fuerza explicó: “Tendremos que juntarnos en la asamblea y ver qué dice la gente, pero bueno por lo pronto la medida que tomamos es hacer la nota y juntar firmas de los compañeros”.