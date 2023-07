Laberinto Patagonia: una propuesta distinta para las vacaciones de invierno

Emplazado en un entorno maravilloso, el laberinto natural de la localidad de El Hoyo empezó a diseñarse allí por los años 90 cuando sus propietarios comenzaron a plantar los pinos, a los cuales luego le dieron forma para convertirlo en uno de los atractivos naturales más visitados de toda la Patagonia. Doris nos cuenta de que se trata, que ofrece para la temporada invernal y nos habla del primera y única galería de arte digital allí funcionando.





Este invierno reabre sus puertas y de la mano de Doris Romera, recorremos el laberinto y te contamos primeramente de qué se trata el laberinto, el más grande de todo Sudamérica, “el lema es: para encontrarse y primero hay que perderse”, sintetiza la creadora del espacio en pocas palabras al laberinto.





Sobre la apuesta a la temporada invernal explico que se trata de un gran desafío de los destinos que tienen temporadas cortadas, “empezar a trabajar en lo que es la temporada de invierno, en la comarca, es el gran desafío primero por el tema que ya sabemos del año pasado que fue tremendo con esas nevadas interminables y la falta de servicios. Pero vamos a seguir apostando a esto”, aseguro Doris.





Novedades





Al momento de hablar de las novedades que ofrece el espacio Doris aseguró que el laberinto como siempre ofrece una sorpresa, “como todos los años, le agregamos alguna cosita más y este año agregamos unas veredas para que la gente no tenga que embarrarse cuando sale”, primero fueron las veredas de adentro que uno puede andar, aunque llueva, no hay ningún drama, recordó. Ahora se trabajó en la salida, “en Laberinto hay toda una vereda que lo circunvala para salir tranquilo y no tener que embarrarse”, certifica la joven empresaria al tiempo que destaca que si llueve solo hay que traer paraguas y un espíritu abierto.







Se trata de 2.200 metros de senderos, cercos vivos, y nueve entradas que te desafían a llegar a su centro. Aunque sólo una de ellas es la correcta, algunos turistas se atrevan a confirmar el mito de que el laberinto es un símbolo del mundo espiritual, una representación de los caminos alternativos y las encrucijadas que se nos presentan en la vida. Visitarlo, transitarlo, habitarlo es una propuesta estimulante y una invitación al conocimiento personal.





Tercer tiempo





Hay tres formas de recomponer el espíritu luego del paseo por el laberinto, “salgo de ahí, me voy a la confitería me tomo un chocolate caliente con la mejor repostería que hay en la en la zona, me atrevo a decirlo porque tenemos una muy buena repostería, apuntamos siempre al producto de kilómetro cero que es todo lo que podemos conseguir de acá y ahora en invierno el tema de la fruta fina, de los frutos rojos no está tan armado pero tenemos todo un desarrollo de la pastelería con congelados y es exquisita igual”, afirma Doris sin dudarlo.









Arte inmersivo





Otra de las formas de recomponer el espíritu rodeado de un marco natural imponente es, sin lugar a dudas la galería de arte digital única y exclusiva en toda la república Argentina, “ tenemos la galería de arte digital GAL, con contenidos que generamos nosotros, somos un equipo con algunas chicas recibidas en la universidad de Río Negro que se dicta acá y estamos presentando un proyecto que se llama <Cuatro años Cuatro elementos>, el año pasado hicimos fuego, este año vamos a estar dando tierra. Es un lugar donde uno entra y está dentro de la obra, es esta cosa que está muy de moda ahora en lo que es galería de arte inmersivo, recientemente en el botánico vino la exposición de Van Gogh, nosotros hacemos la primera galería de arte digital Argentina.





El laberinto Patagonia está emplazado en el valle del Río Epuyen, a 15 kilómetros de El Bolsón y a 14 kilómetros del Lago Puelo, es cuarto laberinto más grande del mundo y el más grande de Sudamérica.





Para más información, los datos están disponibles en la página www.laberintopatagonia.com o en info@laberintopatagonia.com, 0294 4450588.





Vos, ¿te animas a transitarlo?