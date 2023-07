Pol Huisman: “Cuando veo a mis vecinos, siento que es un amor recíproco y correspondido”

El intendente de El Hoyo, quien buscará su reelección con el frente Arriba Chubut, afirmó hoy que “el domingo hay dos modelos en juego. En nuestro caso, estamos planteando la continuidad de lo que venimos haciendo. No tenemos que proyectar, sino mostrar lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo”.





Remarcó que “es un modelo inclusivo y colectivo, en el cual el Estado está presente y tiene que ser claramente grande, profesionalizado, capacitado, con más recursos humanos en todos los ámbitos del gobierno. Puntualmente, más visible con la obra pública, a lo que nos comprometimos para ir resolviendo la falta de trabajo”.





En otro orden, el jefe comunal señaló que “somos un espacio muy respetuoso de la democracia y nos enfrentamos a los ‘odiadores’ en las redes sociales que arman campañas como si fueran a erosionarnos. Por más que digan cualquier cosa, sabemos quiénes somos, tenemos una trayectoria, una historia y lo podemos demostrar, estamos en la calle, gestionamos y hacemos”.





No obstante, reconoció que “hay gente que está enojada, quizás porque tenía expectativas que tal vez no se cumplieron. Por ejemplo, entregamos cinco viviendas y hay otros 300 vecinos esperando. Hay otros planes de 10, 28 y 150 para levantar y está la disyuntiva de ponerse en la cola respetuosamente o tirar piedras, esto es parte de la maduración política”.





Asimismo, aseguró que “no me asusta porque viví campañas mucho peores, entiendo que hay gente que pierde los estribos y dirigentes que no saben contener a los que van por el lado de la violencia o del odio. La otra noche, cuando nos rompieron un cartel, salí a contener a los más eufóricos de los nuestros y a pedir tranquilidad porque nosotros no hacemos eso”.





Remarcó que “nosotros cuidamos, vamos a los debates, damos la cara y escuchamos. Creemos que la política es un acto de amor hacia la comunidad y no se puede andar odiando. Se deja la vida privada para dedicársela al pueblo y tiene que ser hecho amorosamente, con buena onda. Y esto es lo que percibo cuando veo a mis vecinos: el entusiasmo, la calidez con la que nos reciben, siento que es un amor recíproco y correspondido”.





Acompañamiento





Pol Husiman sumó a su gestión “el desarrollo económico con el acompañamiento a los privados, a los pequeños y medianos productores y a los emprendimientos turísticos. Y esto se nota, porque lo podemos demostrar y no tenemos que hablar y presentar un proyecto. Aunque también los tenemos y lo decimos de cara a la sociedad, ahí también nos diferenciamos”.





Precisó que “nos basamos en la organización, acompañando a la entidades locales y a las cooperativas, porque entendemos que hacen el esfuerzo y repartimos la carga. Son primordiales para desarrollar la economía, para generar más trabajo y mejores condiciones laborales y de vida. Y también tenemos mucho para demostrar con la asistencia social, como haber creado el Área de Mujeres, Género y Diversidades, eso habla de un Estado que está atento, que contiene, que cuida, que protege y que promociona”.





Parque vial





En otro ámbito, Huisman valoró que “este invierno hubo mucha lluvia y no tuvimos inundaciones. Y esto es el producto del trabajo concreto de las máquinas y de las retroexcavadoras. Contamos con un parque vial municipal porque primero planificamos, después lo gestionamos y conseguimos con inversión del gobierno nacional”.





En cambio, criticó que “mi adversario es de un espacio político que siempre se basó en el ajuste y en el achicamiento del Estado y ahora lo están planteando. Si uno quiere sostener el nivel de realización y de gestión de obras, hay que enriquecer la planta del municipio: tenemos ingenieros, arquitectos y profesionales en distintos ámbitos, además de ampliar el sector de compras”.





Funcionarios





Enseguida, el jefe comunal desmintió que tenga 48 funcionarios políticos: “Es otra de las mentiras de la oposición, en realidad tenemos 18 integrantes, incluyéndome a mí, a los secretarios, a los directores y a los coordinadores de área. Es un municipio que creció, porque también tenemos un coordinador en el sector de agua potable y actualmente estamos en un proceso de transición con la provincia para manejarla nosotros y lo hacemos pensando en los vecinos que tienen problemas de provisión desde hace más de 30 años”, subrayó.





Agregó “el futuro plan director, que hicimos con el Enhosa y la UTN, son cosas que llevan tiempo porque hablamos de los siete subsistemas de agua potable para todo el valle de El Hoyo”.





Turismo





Por otra parte, Pol Huisman se refirió al turismo como “la principal actividad económica de la región”, aunque “primero tenemos que terminar el diseño urbano que pretendemos para nuestra localidad, ya que también incluye aspectos culturales y paisajísticos y la propia impronta del poblador”.





Recordó que durante su gestión “trabajamos en ampliar la temporada veraniega, sumando el Oktoberfest y el Festival de Cine de la Comarca Andina. Además, la promoción invernal nos pone como una alternativa entre los centros de esquí de La Hoya y el cerro Perito Moreno. El fin de semana pasado se notó la presencia masiva de visitantes, colmando los locales gastronómicos y las cabañas”.





Recalcó que “el sesgo de nuestro gobierno es planificar y pensar. Tal vez eso demande un poco más de tiempo. Un claro ejemplo son las rotondas proyectadas para las colectoras sobre la ruta nacional 40, además de un paso bajo nivel a la altura del callejón Trafian”.





Producción





En el aspecto productivo, Pol Huisman habló de “recuperar el rol histórico del valle, como proveedor de verduras y frutas a buena parte de las ciudades patagónicas, aunque para eso también hay que poner el freno de mano y hacer un buen planeamiento urbano y territorial”.





“Hay un plan sustentado en todo el potencial de la zona, que está en plena expansión y seguirá desarrollándose porque se fortaleció. Tenemos que incentivar de vuelta a las huertas y a la ganadería ovina”, aseveró.





Enseguida planteó que “esto también lo está planteando Juan Pablo Luque en la política de desarrollo económico para la provincia del Chubut, tiene que haber una decisión de acompañamiento, porque no se puede invertir lo que no se tiene. Y nosotros tenemos la tierra, que es especial por condiciones agroecológicas, y tenemos la formación y la experiencia tanto en los aspectos de producción como cooperativos y asociativos. Solo nos falta inyección de capital y contexto”.