Vandalismo en el Parque Nacional Nahuel Huapi

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informa sobre un nuevo hecho de vandalismo del que fuera blanco la cartelería del Área Protegida.





Mediante un comunicado informaron sobre la sustracción del cartel que se colocó en los primeros días el mes de mayo en el sector del Valle de los Perdidos, en el Valle del Challhuaco, en el que se especificaba la prohibición de la circulación de motos fuera del camino vehicular, actividad que genera enormes perjuicios en el ambiente, ya que entre diferentes efectos dañinos hacia la naturaleza, por ejemplo, altera e impacta en la conservación de especies endémicas del Parque Nacional, consideradas de valor especial y altamente vulnerables.





Ésta no es una ocasión excepcional, ya que es frecuente la vandalización de cartelería, ya sea sustrayendo la misma, o pintando con aerosoles, rompiendo, cubriendo con stickers, e infinidad de formas en que se destruye o inutiliza esta herramienta de comunicación en diferentes zonas del Área Protegida, dándose ocasiones en que la cartelería ha sido dañada de forma irreparable incluso dentro de las 24 horas de colocada.





Más allá del costo económico y logístico que implica la producción de cada cartel y su colocación, detrás está la tarea de un equipo de gente que trabaja buscando la forma de transmitir la información, que en muchos casos puede resultar vital para el visitante que recorre el Parque Nacional, y que se puede ver seriamente perjudicado por la falta de dicha información.





Además de lo anterior, la destrucción de la cartelería constituye un delito, y como tal es punible, más allá que en casos como el actual, aunque se quite el cartel la información respecto de una prohibición no deja de estar vigente en diferentes formas, como la página web y redes sociales del Parque Nacional, por lo que la sustracción o destrucción de cartelería, lejos de no reportar ningún tipo de beneficio, pude generarle complicaciones aún mayores tanto a quien vandaliza, como al visitante en general.





“Apelamos a la conciencia de todos para evitar estos hechos y respetar tanto la naturaleza como la señalética e instalaciones del Área Protegida, para un mayor disfrute de todos”.