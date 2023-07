Video: un vehículo quedó varado en un arroyo de Villa Turismo

Un conductor quedó atrapado en su vehículo durante la madrugada al no percatarse de un arroyo que había cortado el camino en Villa Turismo, enfrentando una situación compleja para poder retirar su auto.





En un hecho poco cotidiano, un joven se vio atrapado en los caminos de Villa Turismo, en horas de la madrugada cuando su vehículo quedó varado tras encontrarse con un arroyo que había cortado el camino de manera inesperada. El hecho ocurrió pasadas las 6 de la mañana y fue consecuencia de las condiciones climáticas adversas y la oscuridad del lugar.









El vecino, que regresaba a su hogar, no pudo percatarse de la presencia del arroyo debido a la lluvia y la falta de visibilidad en la zona. Al encontrarse con el obstáculo, el joven no pudo evitar que su auto quedara clavado en el agua, dejándolo sin posibilidad de continuar su camino.





"Me quedó el auto clavado en el agua... no lo puedo sacar", afirmó el conductor, expresando su preocupación por la situación en la que se encontró con su vehículo. A la espera de una máquina que lo ayude a retirar el auto, el joven espera que no se produzcan daños adicionales a los ya ocurridos.





La rápida crecida del arroyo tomada por sorpresa al conductor, resaltando la importancia de conducir con precaución en condiciones climáticas adversas y siempre estar alerta a posibles obstáculos en los caminos. Este incidente sirve como recordatorio de la importancia de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial, especialmente en momentos de lluvias intensas y escasa visibilidad.