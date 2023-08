Afuca: terminado el torneo de invierno ya se piensa en un torneo relámpago

Esta mañana el presidente de la liga de fútbol de la comarca andina Alberto Almirón dio a conocer la nómina de los equipos campeones del torneo de invierno tanto en masculinos como en femeninos. En la oportunidad el dirigente deportivo aseguró que se está barajando la posibilidad de un torneo relámpago, antes de comenzar el torneo de verano que tiene fecha para mediados de septiembre.





Esta mañana noticias del Bolsón diálogo con el presidente de la liga de fútbol de la comarca Alberto Almirón sobre los equipos que resultaron campeones del torneo de invierno, “se disputó la final del fútbol del torneo de invierno, la copa veteranos de Malvinas, la ganó deportivo Chopp en primera división que le ganó los penales a Pura Química. En la divisional B el campeón fue Nogales que le ganó también los penales a La Barra y en la división femenina el equipo campeón es de Unión del Sur que le ganó por 4 a 1 a Las Nietas”, detalló el dirigente quien subrayó que fue una linda fiesta, una fría tarde pero muy linda fiesta.





En relación al torneo de verano que contará con más de 60 equipos disputando el trofeo Almirón explicó que la fecha pendiente es el próximo 16 de septiembre, “en menos de un menos de un mes se larga, vamos a tener la primera reunión en la primera semana de septiembre para ya ir ordenando todas las cosas que hay que ordenar”.









Desarmar y armar equipos





Sobre la incorporación de nuevos equipos el dirigente explicó que hay una condicionante, “la verdad que tengo algunos mensajes de gente que quiere ingresar con equipos nuevos y lo que le planteamos a todos es que está bueno, nos alegra que se presente un equipo nuevo, pero la idea es tratar de no desarmar un equipo que ya está, porque a veces tenés una discusión, una charla de grupo y se van 4 o 5 jugadores y arman otro equipo. Entonces nosotros no permitimos eso, un máximo de tres jugadores puede llegar a salir de un equipo y hacer el pase a otro, pero no medio equipo porque es algo que a nosotros no nos gusta porque se termina desarmando otro conjunto que vienen trabajando en la liga”, explicó Almirón.









Torneo relámpago





Pero la ansiedad que tienen los más de 1000 competidores de Afuca, hace que ni siquiera estén parados tres fines de semana por lo que ya están pensando en generar un torneo relámpago, “teníamos planificado armar un pequeño torneo corto con el formato de la Copa Argentina. Pero hay muchos equipos que están trabajando en el tema de poder armarse bien, así que lo tenemos un poco ahí en el en el freezer, vamos a ver qué va a pasar esta semana”, confirmó Almirón.





Sobre el particular explicó que la idea es tener 32 equipos con eliminación directa, es un partido, el que ganó sigue el que pierde queda afuera, “estamos en eso vamos a ver qué va a pasar la idea es mantener la actividad”, aseguró.





Escuela de árbitros





Con más de 60 equipos participando del torneo de verano también crece la necesidad de contar con árbitros que estén a la altura de poder impartir justicia en los cotejos deportivos por tal motivo la liga también tiene una escuela de árbitros y sobre el particular Alberto Almirón dijo: “la idea también es activar la escuela de árbitros de Afuca, donde se han sumado varios jóvenes, para capacitarse, creo que unos cuatro o cinco jóvenes más se han sumado a la tarea del arbitraje”, detalló.