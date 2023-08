Carta de lectores: PASO 2023, Milei, Alberto, Bullrich y Perón

Han pasado 3 días del paso y la verdad los estrategas y consultoras no le encuentran respuestas al cachetazo, cómo en el gallito ciego empiezan a buscar culpables del horrendo resultado que obtuvieron, les pregunto, de verdad uds creían que la gente iba a votar al tipo que defenestró al peronismo? Al que dijo que los iba a barrer, ¿que los iba a meter presos y después termino lamiendo los zapatos de la señora?





De verdad uds creen que la gente se olvidó de lo que pasó en pandemia? Mientras el pueblo asustado lo encerraban ellos hacían joda, un padre con una hija en brazos tratando de llevarla a un hospital antes que muera, ancianos que los abandonaron en su soledad, hombres y mujeres buscando un permiso, "un permiso" para poder trabajar. Y otros pasando por lugares ocultos para llegar a sus trabajos, Yo lo vi yo lo viví desde mí lugar de trabajo viendo largas filas de personas en busca de un papel una salida para obtener su sustento. Caras tristes desesperanzadas, abuelos queriendo ver sus nietos, un presidente diciendo que si tenía que ser duro y aplicar la ley lo haría y su mujer organizaba joda en la quinta de olivos, de verdad uds creen que la gente se olvidó del robo de las vacunas??

Un pueblo a visto como delante de sus ojos los políticos y gremialistas grandes se han enriquecido sin poder explicar esa vida exuberante que llevan, casas ostentosas y el trabajador golpea el bombo para seguir teniendo trabajo, y ni siquiera trabajo digno. Y a muchos jóvenes y ancianos solo les tiraron migajas, y esto es culpa de todos, los que están y los que se fueron, por qe los que se fueron eran tibios y traidores, se cagaron en quienes les dieron su voto de confianza, se olvidaron de que millones los votaron y solo cuidaron su quintita, algunos hasta hoy lo hacen buscando puestos a costa de lo que sea.

Hoy culpan a Milei de haber ganado, menospreciando lo que decía su general, el soberano decide y el soberano es el pueblo. No olviden la doctrina de Perón y creo que si en general volviera los patearía a más de uno que pisoteo su memoria por qe recuerden para el la prioridad era el trabajador, hoy para uds la prioridad con uds mismos.

Queridos la gente voto al león por que se cansó de los buitres, no es el voto bronca ,el grito sagrado de un pueblo que quiere seguir siendo libre y respetado en el mundo, no sean necios no culpen a otros de sus errores ,cómo dijo un diputado "háganse cargo"

Esto se veía venir por eso los gobernadores todo adelantaron sus elecciones, nadie quiso quedar pegado al Alberto (otro que también se llenó la boca hablando en contra de la Sra y lo pusieron de presi) aprendan de una vez, ahora. Lo hacen con Massa. y les digo cómo radical, el verdadero peronista no los va a votar por qe vendieron su alma.

Milei hablo y dijo lo que muchos callaron o no podían decir ,se sintieron identificados y tiene razón cuando dice que no podes esperar mejores resultados con los que estuvieron siempre ,reflexionemos todos como ciudadanos ,recuerden la selección Campeona del mundo, fueron necesarios los cambios para lograr resultados, aun cuando los grandes sabios del fútbol no le veían condiciones a Scaloni , somos argentina carajo estamos acostumbrados a los desafíos , nuestros jóvenes han perdido el rumbo la educación es mala un chico que sale de 7mo grado no sabe las tablas ni leer un texto de corrido, y no lo digo yo ,se ve en la televisión misma y eso que solo hablo de la primaria que seguirá siendo pública por que nadie hablo de privatizar ,saben qué? Los mismos que les meten miedo a uds perder la educación pública y gratuita son los mismos que tienen a sus hijos y nietos en colegios privados

Falta para octubre y aún no hay ganadores, hagan una buena pelea y limpia. No busquen errores en otros,

Octubre está lejos y a un día...

¿¿Yo creo que Milei puede crecer en cantidad de votos, pero masa y Bullrich no tocaron ya su techo??

Van a tener que trabajar muy duro para recuperar la confianza de la gente y si no les caerá bien la frase de Borges " no los unirá el amor sino el espanto"

La culpa de que Milei este ahí a un paso de la presidencia tiene nombre y apellido ,,uds lectores dirán quienes...muchas gracias

Alberto Almiron