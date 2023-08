Desesperado pedido de la comunidad de La Lobería ante la gripe aviar: “La emergencia es extrema”

La comunidad de La Lobería expresó su profunda preocupación por la situación que enfrenta la fauna del balneario. La colonia de lobos marinos, una especie protegida por ley y residente en la reserva punta bermeja, la cual fue afectada por un brote de gripe aviar que llevó al cierre de las playas como medida preventiva.





Desde hace más de 15 días, se detectó la presencia de gripe aviar en la colonia de lobos marinos. Aunque las autoridades han tomado la decisión de cerrar las playas para evitar la propagación del virus, la comunidad cuestiona la falta de acciones concretas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático.





El comunicado fue emitido a través de página de Facebook de vecinos de la zona, donde señalan, “Luego de un tiempo prudencial decidimos hacer pública la situación que está atravesando la fauna del balneario loberia, fauna protegida por ley que habita en reserva punta bermeja, cómo es la colonia de lobos marinos de un pelo más grande de Sudamérica”.





“Ahora bien, sabrán todos que los que solemos frecuentar estas playas, al igual que turistas que las visitan, tenemos un cariño y respeto especial por los lobos marinos que son amigables y tienen siempre un carisma característico al salir del agua cuando la gente aplaude, haciendo en libertad piruetas particulares. Desde hace más de 15 días se detectó gripe aviar en la colonia de lobos marinos, y fué desde ese momento que las autoridades cerraron las playas impidiendo el paso de la gente al lugar, lo cual nos parece correcto.”





Asimismo “pero según ha trascendido, secretaria de Medio ambiente y cambio climático no hace más que eso: cerrar las playas y dejar en ellas morir a los animales. Supuestamente supone la entidad que 'solo sobrevivirán los animales más fuertes y el resto morirá '. Todo esto nos lleva a la siguiente conclusión: a pesar del dolor que sentimos no podemos permanecer callados, tenemos que luchar por los que sufren en silencio, los animales que no hablan y sin embargo de pasar a vivir una vida en libertad donde hacían sus piruetas, pasaron a padecer un virus de 'probeta laboratorio' como es la supuesta gripe aviar, que los hace convulsionar, tener problemas de respiración, no poder controlar sus movimientos, no coordinar y al final inevitablemente morir”.





“En las fotos subidas por un vecino a las redes vemos una hembra de la especie que abortó cerca de la escalera principal. Los abortos son reiterados desde que este virus ingresó a la colonia”, remarcaron.

“Ésta escena en la realidad nos colocaba frente a una hembra defendiendo desesperada a su cría abortada muerta, de gaviotas que querían devorarla. Ante éstas escenas nos preguntamos: por qué nadie hace nada? Qué pasa que ésto no ha salido a los medios nacionales y se declara en emergencia ambiental en toda la zona?”





“Están muriendo éstos animales protegidos, los cuales arrastran un pasado terrible de persecuciones por sus grasas para combustión y luminarias, casi habiendo llegado a la extinción.”





“Necesitamos que busquen una vacuna, una cura urgente por favor, que envíen gente que sepa de éstas cosas ahora que empezó y no cuando ya sea tarde. Ayudenlos y ayúdennos a ayudarlos”.