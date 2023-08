Economía: Efecto PASO e incertidumbre

Pasadas las elecciones primarias y ya con una devaluación oficial por parte del Banco Central los mercados se retraen y las primeras repercusiones se sienten en los comercios de cercanía, sobre todo en aquellos ligados al rubro de la construcción y también repuestos, salimos a preguntarle a los comerciantes como está la situación de abastecimiento y precios.









Rodolfo Brachetti es un reconocido ferretero de la zona sur de El Bolsón quien nos explicó, “La situación económica es como la de todo el país, estamos con mucha incertidumbre, ayer hablando con mi señora estábamos viendo a ver qué íbamos a hacer, si abrir o cerrar, porque no tenemos precios de listas que nos mandan los proveedores”.





Lo que nos recomiendan es aumentar la lista, de precios entre el 17 al 23%, explicó el comerciante del rubro ferretero que es un rubro que históricamente ha sido de los primeros en sufrir los embates de la economía.





Sin productos





Más adelante, al ser consultado si hay entrega por parte de los proveedores Rodolfo sostuvo, “todavía algo de stock tenemos, hay faltante, vamos a ver con esta situación qué es lo que pasa, pero ayer ya nos dijeron que muchas empresas no iban a entregar productos hasta que no se supiera bien qué es lo que iba a pasar”, confiesa apesadumbrado.





Que se dejen de j**** y de especular





A su tiempo dialogamos con Diego Mesquida, el propietario de una empresa de venta de motos y repuestos tiene directamente fue más concreto en su respuesta, “hay un despelote bárbaro, todos agarraron y aumentaron un 20% más o menos, suspendieron las ventas, las fábricas no te mandan listados. Pero igual nosotros tenemos que seguir trabajando, por eso abrimos tenemos que ir vendiendo y es lo que vamos a hacer”, expresó.

Que no especulen

Además, el comerciante pidió: “la idea es que la gente no especule y las fábricas lo bueno sería que no especulen tampoco y que no creen todo esto que crea más quilombo para todos, sobre todo para el comerciante chico”.

Sobre el rubro repuestos sostuvo que lo que hicieron es aumentar de ante mano, “por ahora nos abastecen de repuestos, las motos no, las motos por ejemplo ahora tienen suspendidas las ventas o sea no nos mandan listado de precios, directamente sabemos más o menos iban a aumentar un 20%. Desde la semana pasada ya nos habían dicho, pero por qué es la especulación, yo entiendo que hay un quilombo bárbaro y que todo esto fue un despiole bárbaro, pero me parece que lo que hay que hacer es seguir laburando y se tienen que poner las pilas y se tiene que normalizar todo”.





Desestabilización: correr detrás de la corrida.





Más adelante Mesquida hizo hincapié que son los propios formadores de precio los responsables de esta situación, “ellos son lo que desestabilizan todo, al aumentar y al volverse locos y al correr detrás de la corrida y lo peor que se puede hacer es cortar el suministro de cosas, porque es donde se para todo y todo el negocio, porque no tenés precio. De última si tenés que aumentar, aumentalo y bueno vemos si se vende o no pero el tema es que te mantengan la venta, porque si no el problema es ese el principal problema es ese que vos te cortan la venta de suministro y no puedes vender y los negocios como nosotros, los comercios chicos tienen que seguir vendiendo porque si no, no tenemos sustento, nosotros tenemos que ir pagando las cuentas, los cheques siguen entrando el banco lo tengo que ir cubriendo”.

Finalmente pidió: “todo se tiene que normalizar y que se dejen de romper un poco los quinotos”.