El Bolsón: afiliado a PAMI sostiene que no le ayudan y que corre riesgo su salud

Roberto Sáez es un vecino de El Bolsón, afiliado a la obra social del PAMI, que esta mañana denunció que la obra no lo asiste y debe concurrir al hospital local para poder conseguir sus medicamentos.





Al ser consultado el vecino sobre su estado de salud fue contundente en la respuesta, sosteniendo que se encuentra bien gracias al trabajo de los médicos del hospital local, “encontrarme me encuentro bien, gracias al hospital, pero tenemos un pequeño inconveniente que sería grande y es toda para todos los afiliados del PAMI”, aseguró Sáez.





Rápidamente el afiliado la obra social detalló, “ayer me dijeron que está hackeado el PAMI, tuve que caer a la doctora Isabel Vera, que es la que me mandó operar del corazón, ella hace hasta lo último, porque realmente el hospital no tiene elementos, ni insumos, así que ahora está mi señora adentro haciendo trámites a ver si pueden solucionar algo”.





El problema es el PAMI





No obstante Sáez enfatizó en el problema no es la doctora, “todo acá está muy bien, (por el hospital), el problema es el PAMI, no tenemos respuesta, yo no tengo insulina por ejemplo, que es un medicamento que lo tengo que usar a diario porque no me dan respuestas desde la obra social”.

Insatisfecho





El otro párrafo el vecino se refirió a la atención que recibe por parte del médico de cabecera de la obra social, “No tengo médico de cabecera, ayer le pedí la doctora si se puede hacer cargo porque el médico de cabecera que es Juan Tejada, lo único que hace es verte <buen día cómo estás, es lo mismo que estoy Charlando con usted, una cosa parecida>. Tengo mucho dolor de pecho desde que vine de Cipolletti le dije y puede ser que sean los huesos, me respondió, vamos a pedir estudios, lo único que pide cada vez más análisis, la última vez tuve que pagar yo los análisis porque PAMI te permite dos análisis cada 90 días”, aseguró.

Culpa del hackeo





En relación a la respuesta que recibe desde la agencia PAMI de El Bolsón Roberto Sáez relató: “ayer la jefa de la delegación y no es por mandarla al muere ni nada, me dijo que sigue hackeado el sistema, que ellos no tienen cómo hacerme nada, le digo, pero escúchame si yo me estoy dolorido por demás y no me dan respuestas”.





Me estoy muriendo





“Si no es por la doctora Vera yo me estoy muriendo, ayer me hizo poner un calmante en el brazo porque mi dolor es insoportable, por eso estoy así”, remarcó el vecino.