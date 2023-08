Enduro Cordillerano: Keller va por la triple corona

El pasado fin de semana se disputó en el circuito de la ciudad de Cholila una nueva fecha del Campeonato cordillerano de Enduro en la cual el ganador absoluto de la categoría Master B resultó ser David Keller quien busca la tercera corona consecutiva y aseguró que quiere subir de categoría.





Noticias del Bolsón dialogó con el piloto de Enduro quien viene descollando en su categoría desde hace 3 años, “ganar tranquilo no, porque parece que no sé si es el eco entre los pinos, pero me pareció que tenía una moto atrás mío todo el tiempo, sí me fue muy bien. Le pude hacer una diferencia a los chicos de atrás y eso me dio la victoria”, contó David.













Entrenamiento





Más adelante el piloto destacó que es preponderante sobre todo a esta edad realizar un entrenamiento constante y metódico, “la verdad es que entrenamos con Dabito entrenábamos con nieve, con hielo y durante los dos meses que tuvimos de receso, estuvimos entrenando mucho”.





Parecía Europa





Al momento de hablar del circuito nos sorprendió a todos cuando David Keller comparó el circuito de la localidad de Cholila con los circuitos europeos, “justo ayer lo hablaba con Gustavo y le decía que parecía que estábamos en Europa, porque había nieve. El momento de la vuelta de reconocimiento el día sábado estaba nevando, literal estaba nevando, entonces vos decís guau y al otro día era todo blanco, no donde estaba el parque, pero sí dónde estaba se realizó parte del circuito íbamos por la huella con todo blanco a los costados, todo nieve”, afirmó el piloto.









Un misil





Sobre la moto que Resulta ser una KTM dos tiempos de 300 cm cúbicos que remarco: va como trompada, “la moto la verdad, es que tengo una muy buena máquina, estoy contento, me estoy acostumbrando a ella salí de cuatro tiempos para volver a una dos tiempos más o una KTM 300 que en realidad no tiene nada que ver con la que tenía, la caja de cambio es distinta, toda es distinta, estoy adaptándome así que cada me siento vez mejor”.





El tricampeonato





Durante la primera semana de septiembre se disputará la segunda fecha del Enduro condicionado en el circuito de la Z en la ciudad de Esquel hasta allí llegarán pilotos de toda la región, pero en la categoría Master B quien pretende Volver al triunfo es el piloto bolsonero, “esperemos que me vaya bien, porque el objetivo es sumar. Así que esperemos que salga todo redondito, quedan todavía tres fechas, ahora Esquel, después tenemos El Bolsón y la final en Trevelin. Así que estamos para ver si podemos ganar el tri”, aseguró David Keller.