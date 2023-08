Justicia Comarca revisa los casos pendientes de resolución

Luis Albornoz referente del grupo justicia comarca dialogó esta mañana con la prensa para realizar un recuento de los juicios que aún quedan pendientes de solución en toda la región, “es muy duro como familiar de la víctima de un delito tener que recorrer los pasillos de una fiscalía o un juzgado pidiendo justicia por un familiar”, aseguró el referente.





“Ayer alrededor de 10 o 12 familiares nos hicimos presente en la fiscalía de El Bolsón, teníamos una reunión acordada con el fiscal Arrien y los familiares de Mauricio Burgos, Torres, el menor abusado por el gendarme, causas que todavía están en la Corte Suprema de Justicia y están esperando resolución”, explicó el referente del grupo justicia Comarca.





Sobre causas de abuso en particular detalló que los papás de nuevas causas sobre abuso de menores tuvieron reunión privada con el fiscal donde los puso al tanto de cómo van las causas y las diferentes diligencias, “en general vimos el lugar donde están funcionando ahora, realmente es un lugar muy incómodo, con escaleras, pasillos muy angostos realmente un lugar no adecuado para la atención al público”, comentó Albornoz.





Falta de apoyo psicológico





En otro punto de la charla el referente del grupo justicia comarca se refirió a la sensación de tristeza que provoca transitar en soledad estos senderos buscando justicia,

“realmente la tristeza y la desolación que siente uno, porque se pone en la piel de ese familiar es muy grande, yo los veía cómo se retiraban ayer y la verdad que me dio una profunda tristeza, una profunda congoja porque la soledad que sienten no tiene parámetros, nos es justo”, aseguró.

Centro de atención a la justicia

Más adelante se mostró crítico sobre la creación de centros de atención a la justicia que sostuvo <no están donde se necesitan>, “por eso por ahí también cuando suceden estas cosas que abren centros de atención a la justicia, vos decís y realmente no están donde la gente los necesita, porque ayer necesitábamos contención, si hubiese gente que nos hubiera acompañado, que conozcan, que le puedan brindar la contención y la ayuda a esta gente, porque nosotros hoy funcionamos de prestado en una oficina municipal a contra turno y no tenemos un lugar ni siquiera donde hacer una nota y esto también dificulta el acceso a la justicia”, sentenció Albornoz, dejando en claro y con ejemplos concisos de que a veces la justicia no llega ni en tiempo ni en forma y menos es justa para aquellos que la reclaman y la necesitan.