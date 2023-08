PASO 2023: seguí el escrutinio provisorio minuto a minuto

La Dirección de Asuntos Electorales del Ministerio de Gobierno y Comunidad informa que se encuentra disponible la página www.resultados.gob.ar para todas aquellas personas que quieran seguir los resultados oficiales de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de este domingo. La Dirección de Asuntos Electorales del Ministerio de Gobierno y Comunidad informa que se encuentra disponible la página www.resultados.gob.ar para todas aquellas personas que quieran seguir los resultados oficiales de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de este domingo.





Se trata del escrutinio provisorio que comenzó ayer a las 18 horas, a partir de los resultados informados por cada presidente de mesa mediante un Telegrama al Ministerio del Interior de la Nación. En la página web se puede acceder al avance escrutado.





El telegrama de escrutinio confeccionado por el presidente de mesa, contiene todos los detalles de los votos contados en la mesa y lleva la firma de las y los fiscales de las agrupaciones intervinientes. Este se entrega al personal del correo argentino que lo transmite a la Justicia Electoral y a la Dirección Nacional Electoral, para la totalización y difusión de los resultados preliminares de la elección.





Cabe aclarar que esos resultados no cubren el total de las mesas porque siempre hay una pequeña proporción de telegramas que no llegan a ser enviados, tienen errores de confección o quedan sin completar. Asimismo este escrutinio no tiene validez legal y no sirve para proclamar a las y los representantes electos, sólo sirve para informar a la ciudadanía.





En cuanto al escrutinio definitivo que hace la Justicia Nacional Electoral, comienza 48 horas después de la finalización de las elecciones, se realiza a partir de las Actas de Escrutinio de cada mesa, y es el que produce los resultados de la elección a partir de los cuáles se distribuyen los cargos en juego. A diferencia del escrutinio provisorio, el escrutinio definitivo abarca todas las mesas habilitadas para la elección.





En este caso, las agrupaciones intervinientes en la elección pueden designar, aquí también, fiscales con derecho a asistir a todas las operaciones del escrutinio y examinar la documentación. El Código Electoral Nacional no impone un plazo para su finalización, salvo en el caso de la elección presidencial con un plazo de no más de diez días corridos.





En este escrutinio, cada junta electoral analiza mesa por mesa de cada distrito que le corresponde y cada una de las actas elaboradas por las autoridades de mesa, y se verifica:





Si el acta fue o no adulterada.





Si el acta tiene o no defectos sustanciales de forma.





Si se acompaña por todos los demás actas y documentos correspondientes.





Si se admiten o rechazan las protestas.





Si el número de quienes votaron coincide con el número de sobres enviados por la autoridad de mesa.





Si los votos recurridos e impugnados son finalmente válidos o no. De ser válidos no se los computa por mesa sino en conjunto por sección electoral.