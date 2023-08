Reclamo de afiliado al PAMI: ¿Qué dice la obra social?

Ante el reclamo realizado por un afiliado del PAMI Noticias del Bolsón buscó la respuesta del organismo nacional a través de la directora de la agencia local María Eugenia Alonso.





Luego de que se hiciera público el reclamo de Roberto Sáez afiliado al PAMI quien sostiene que no tiene ayuda por parte de la obra social, Noticias del Bolsón se dirigió a la agencia local del PAMI para poder entrevistarse con su titular María Eugenia Alonso quién explicó: “lo que se restableció que fue lo principal, la parte de los médicos para poder seguir realizándose estudios, el tema de la medicación nosotros la seguimos cargando por otro sistema entonces es más lento a lo que venía la gente acostumbrada que se lo resolvíamos en el momento”.





La semana que viene





Sobre una posible solución la funcionaria destacó que la semana que viene ya van a estar arribando los técnicos de informática a formatear todas las computadoras, “después de este paso habrá que ver qué sistemas nos van a quedar funcionando, por lo menos provisorios, ese es el gran problema”.





Sobre el reclamo realizado por Sáez sostuvo que el caso puntual de este afiliado es que todavía no tienen los ítems del sistema para poder hacer cambios de médico o afiliar a personas nuevas, eso todavía no está habilitado en ninguna parte del país, enfatizó Alonso.





Además, remarcó que cada afiliado tiene su médico de cabecera y el médico es el que le tiene que hacer las recetas, “llegado al caso que por ahí el médico no se las puede hacer, antes se las hacíamos desde acá desde la agencia, el tema que al no tener sistema no tenemos forma de resolverlo, pero el afiliado estaba viendo una doctora del hospital y el hospital sí le puede hacer la receta electrónica para que vaya a retirar la medicación”, sostuvo María Eugenia Alonso.