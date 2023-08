RTO: recrudece el reclamo de los transportistas comarcales

Insisten en que es una decisión de la planta política lograr que al menos tres veces al año se instale una planta de revisión técnica obligatoria para transportes de cargas, pasajeros y áridos.





Esta mañana Alejandro Namor y Roberto Torresi, propietarios de distintos rubros de transportes y cargas en general dialogaron con la prensa y volvieron a plasmar la problemática que atraviesan cada vez que se les exige cumplir con las normativas vigentes.





Tenemos que esquivar los controles como si fuésemos delincuentes





Primeramente el transportista de áridos Alejandro Namor sostuvo: “la decisión la tiene que tomar el municipio para poder traer la técnica y tener un lugar físico para poder instalarla y que podamos ir todos con los camiones y los vehículos también hacer la técnica a ese lugar”, reclamo y agregó: “hablamos por los camiones porque es lo más complicado para ir a Bariloche, homologar las volcadoras y el gasto que tenemos, el día que se pierde de trabajar y además, tenés que ir un día a homologar, volver a El Bolsón al otro día o a los dos días te dan turno para la técnica, es muy costosa”, aseguro.





Seguidamente al ser consultado sobre que costo le implica este trámite a un transportista Namor detallo, “hacer una técnica hoy te estás gastando $300, $400 y hasta $500,000 con gasto de gasoil ida y vuelta, más el curso de una semana de lunes a viernes para poder sacar el psicofísico, es muy costoso, yo creo que ya El Bolsón está como para traer una técnica, somos varios camiones. No sé si existen mínimos de camiones para pasar, pero yo creería que como decíamos hoy con Roberto que venga dos veces por año <en este caso está por venir la provincial>, que están conectados con el municipio como para poder buscar el lugar y poner un carretón y camiones para poder traer la técnica sería lo ideal”.





Exigen, pero no cumplen





En otro párrafo el transportista aseguró que en el municipio te exigen la técnica, una técnica de fosa que le hacía un ingeniero acá pero ahora tampoco está sirviendo, de hecho no se puede entrar al basural a tirar ningún tipo de basura con los camiones si no estás habilitado, si querés estar habilitado tenés que tener técnica, entonces todo un tema de que no podemos llegar nunca, Incluso los propios camiones municipales no tienen la técnica al día como se exige meses anteriores el cuerpo de seguridad viales secuestró varios camiones a los municipales, entonces por un lado te exigen pero ellos no cumplen, esta solución nos vendría bien a todos”, aseguró Namor.





Como bandidos





Finalmente se sinceró y sostuvo que parecen bandidos escapando de los controles, “andamos disparando de los controles como si fuéramos delincuentes, porque se sabe que si te quitan el camión es un montón de plata de multa para recuperarlo, te quedas 4 o 5 días sin laburar y somos todos gente del pueblo, toda gente que laburamos y queremos ponernos en regla, pero necesitamos también un poco de apoyo desde los que están arriba”, afirmó.





Aparte del combustible lo único que han aumentado son los pozos





Seguidamente Roberto Torresi titular de una de las empresas de transportes más grandes de la región detalló que si bien él tiene todas sus unidades en regla y no debe estar escondiéndose de los controles, también se ve muy afectado por la implementación de estas normativas, “Así como lo comentaba Jano recién, esto creció, ya es hora de que a tanta presión que nos están metiendo, porque lo único que han aumentado acá son los pozos en la ruta y los controles ya sea así en la agencia de seguridad Vial, la CNRT, Gendarmería Nacional y cada uno de ellos hace su trabajo y es respetable pero a contrapartida que nos den la posibilidad de hacer algo acá”, pidió el transportista.





Además, aseguró que ya no pueden continuar con el ritmo actual, “no podemos ir a Bariloche dos veces para hacer una técnica y el que tiene un vehículo que tiene más de 20 años que lo tiene que hacer cada 6 meses, entonces es muy difícil todo esto, es muy difícil, es muy costoso, se complica mucho en el caso de cualquiera de estos de estos colegas que vaya a hacer una técnica se pierde un día de trabajo, es un viaje de 250 km Bariloche si te falla algo te dan un turno para dos o tres días después tenés que venir acá a solucionarlo 250 km más para hacerlo otra vez, otro día de trabajo perdido, ya es imposible”, enfatizó Torresi.





Corte de ruta





Finalmente, al ser consultados los trabajadores del volante, de no tener una respuesta favorable por parte del estado municipal sobre si evalúan realizar un corte de ruta rápidamente negaron esta posibilidad sosteniendo que serían muchas más las pérdidas para sus empresas realizando este tipo de reclamos y que lo único que buscan es un poco de empatía de un estado municipal que sufre el mismo problema que ellos están denunciando.