Sin códigos, robaron luminarias de la escuela 268

El hecho ocurrió durante el pasado fin de semana y fue detectado esta mañana. Se contabilizaron al menos 8 faros led arrancados de la pared, uno de ellos fue descartado en la huida, “esto es una vergüenza, no tenemos ni siquiera papel higiénico, no nos responden los pedidos para poder pintar la escuela y ahora alguna persona sin códigos nos roba siete luminarias”, sostuvo Javier Cuevas el director del establecimiento educativo.





Manos inescrupulosas aprovecharon el fin de semana y luego de cortar la energía eléctrica en toda la escuela se abocaron a la tarea de arrancar distintos protectores que tienen las luminarias de Led que estaban instaladas en todo el perímetro de la escuela, en diálogo con noticias del Bolsón Javier Cuevas, director del establecimiento educativo denunció: “sufrimos un robo muy importante que tiene que ver con la iluminación de nuestra escuela, se robaron siete reflectores con fotocélulas”, además detalló que el personal de servicio de apoyo cuando abre la escuela ve todo este movimiento de partes que quedaron después del robo.





“Estamos viviendo muchos hechos de inseguridad acá en El Bolsón, por lo menos así escucho de muchos vecinos, cada vez más robos y bueno la escuela no está ajena a eso”, aseguró el docente.





Sobre la metodología del robo Cuevas informó que hubo una logística realizada previa al robo, “antes de cometer el hecho bajaron las llaves para cortar el suministro de electricidad y poder cometer el hecho. En este caso de arrancar los reflectores y provocar todo el daño”.









Seguidamente el director de la escuela admitió que este daño no es a él, es a la educación, “el daño no me lo hacen a mí, sino a la comunidad en general, a la comunidad educativa. Por supuesto las familias están indignadas, se enteraron enseguida porque hay un grupo de padres maravillosos que siempre está colaborando con la escuela y están apoyándonos”.





Qué reflexionen





Más adelante Cuevas pidió a los delincuentes un acto de reflexión y que devuelvan lo sustraído: “ojalá que las personas responsables puedan devolverlo, estamos pidiendo eso, que los devuelvan porque es uso como ya sabemos para todos los chicos y chicas todos los que trabajamos acá en la escuela y no solamente para la gente de la comunidad educativa, sino también para otras instituciones que hacen uso de esta escuela. Como ustedes ya saben esta escuela se presta para muchos eventos prácticamente domingo a domingo está funcionando es por eso que pedimos la colaboración y solidaridad para que se esclarezca esto”, solicitó el director.





Ni papel higiénico





Más adelante el director del establecimiento educativo sostuvo que cada uno de estos elementos sustraídos tiene un valor de mercado cercano a los $20,000 por lo que ponerlos rondaría los $140,000, un monto que para esta escuela es una utopía poder juntarlos, además detalló que están esperando una respuesta por parte del Ministerio de Educación para poder pintar algunos espacios y realizarle el mantenimiento pertinente, literalmente el docente subrayó que la escuela se está viniendo abajo de a pedazos.





“Para los sanitarios nos entregan un rollo de papel de cocina gigante el cual tenemos que ir fraccionando cada vez que un niño quiere ir al baño, imagínense si nos van a ayudar a reponer lo que robaron” reflexionó el docente.









No obstante el pedido no solo es al Ministerio de Educación para que entregue aunque sea papel higiénico ni siquiera hablar del mantenimiento de la escuela, ya sea desde una lata de pintura hasta el revoque en lugares que se está cayendo, sino también explicó que se le están pidiendo al municipio local que de una vez por todas haga el cerco perimetral que resta ya que el lugar está siendo utilizado por distintos vecinos como corredor, “ el municipio en la parte trasera de la escuela hace usufructo de un galpón que otrora se utilizaba para el funcionamiento del CCT 7 y ahora allí se encuentra alojado el galpón del plan calor, por esto estamos pidiendo el municipio que colabora y cierre con un paredón la parte trasera del predio”, sostuvo Cuevas y destacó que no tienen ningún tipo de respuesta ni del municipio, ni de educación, aseguró.