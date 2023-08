Son los amos absolutos, hoy conmemoramos el día internacional del gato

Cada 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del gato, esas mascotas silenciosas y con un carácter especial que parecieran ser eternos adolescentes que reclaman libertad, pero sin embargo también solicitan el cariño y la atención de los cuidadores.









Fue instaurado en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal. Es un día para crear conciencia sobre los gatos y aprender sobre formas de ayudarlos y protegerlos.





Noticias del Bolsón dialogó con María Correa quien es adiestradora felina y nos contó: “aprendo todos los días un poquito de ellos, del cuidado y además porque también busco información sigo a varias adiestradoras felinas que explican algunas cosas con respecto al comportamiento y a las cosas que le hacen bien o no le hacen tan bien a un gato”, señaló.









Tips para cuidar a un gato





En principio yo creo que la atención, estar con el gato en cuanto a lo afectivo y en cuanto a la presencia, nos indica María y rápidamente agrega: “mucha gente o todo el mundo tiene la idea de que el gato es independiente, que no le interesa el afecto y de hecho tiene una conducta bastante independiente, pero es el que más necesita afecto, incluso más que el perro la atención, el afecto y la presencia del adulto o de la persona responsable, de la familia en general porque los gatos se estresan muchos cuando están solos a pesar de que la gente cree que son independientes ellos les afecta un montón la soledad”, afirmó.





Veterinario y observación





Otra de las recomendaciones a tener en cuenta es el aspecto de la salud, “el cuidado con respecto a lo veterinario, digamos que los gatos necesitan de vacunas como los otros animales, como los perros y la atención veterinaria cuando lo requiera y una de las cosas fundamentales que hago yo es observar, observar a los gatos cuando están en sus conductas, porque una vez que ellos conviven con uno ya sabes cómo es su maullido, ya sabes cómo es ese tiempo de descanso y que necesita de nosotros”.









Gato encerrado





Al consultarle a María sobre si es conveniente que el gato esté en libertad porque viva dentro de la casa explicó: “yo como adiestradora felina lo que sugiero es mantener a los gatos en el predio de la casa. Es cierto que se le puede posibilitar un espacio afuera con toda la seguridad que eso implica, digamos redes de contención para que no se vayan. Pero una de las cosas fundamentales para que el gato esté adentro, que necesita además es rascar, necesita treparse, es vital acondicionar la casa con lugares que pueda subir, trepar, rascadores, objetos para su distracción”.





Ellos son nuestros amos





Al momento de hablar del mito o la realidad que habla de que los gatos son los amos de los seres humanos y nos ven como fieles servidores la adiestradora no dudó en afirmar que esto no es un mito, “eso es una realidad, el gato es el dueño de la casa, yo me doy cuenta que acondicionó todo para que ellos estén bien, eso implica también camas, lugares para dormir, los bebederos. El gato tiene que tener agua limpia permanentemente o sea todos los días hay que cambiarle el agua y en distintos lugares debe haber potes con agua para que puedan tomar, básicamente porque ellos tienen o la mayoría se alimenta con los alimentos deshidratados o secos y necesitan mucha agua”, afirmó.













Adopción y no compra





En realidad, hay muchos gatitos en adopción, también se venden gatos, o sea hay gatos que son de raza y que si hay posibilidades de comprar. Pero la idea es en esta instancia de <no compres adoptada>, es porque hay muchos en situación de calle y acá en el pueblo se ve y eso estamos en un pueblo chiquito, pero en las ciudades grandes se ve muchos más animales que están totalmente olvidados en la calle, los gatos y los perros no son callejeros son animales que fueron abandonados”, aseguró la adiestradora felina.





Importante





Como regalo en su día lo mejor sería comprarle un juguete, recomienda María, pero atención: “una de las cosas como tips a tener en cuenta, los gatos tienen que estar en el interior y deben tener momentos de juego con el gato, que pueda casar, no jugar con las manos. Porque después los gatos no van a diferenciar que esa es tu mano, si no van a creer que esa es la presa y pueden tener esta conducta de que por ahí estás hablando y saltarte a la mano o a la cara, por eso una de las cosas que no hay que hacer es jugar con las manos”, insistió.