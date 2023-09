Ruta nacional 40, piden declarar el estado de emergencia Vial

Con una calzada cada vez más deteriorada y accidentes viales sumándose todos los días concejales de las distintas localidades de la comarca andina exigen al gobierno nacional que declare la emergencia vial sobre el tramo que une San Carlos de Bariloche y Esquel. En tanto desde la cámara de turismo de El Bolsón entienden que es una medida más que se toma, pero falta decisión política.







El miércoles el concejo deliberante de El Bolsón aprobó un proyecto que solicita se declare la emergencia vial en la ruta nacional 40 sobre el particular la presidenta de la cámara de turismo de El Bolsón sostuvo: “podemos a armar un bibliorato de papelitos, de notas, reclamos y expedientes abiertos, etcétera, ahora lo de la emergencia Vial está muy bien, es una instancia más pero acá falta una decisión política mucho más contundente que evidentemente no no existe”.





Tierra de nadie





Más adelante Karina Bayón dejó en claro lo que realmente les preocupa, “no solamente de cara lo que fue el invierno lo planteamos al mismo Alberto en plena campaña en diciembre del año pasado, uno de los principales ejes que pedimos fue el tratamiento de la ruta para el invierno, bueno no sucedió. Ahora lo estamos pidiendo para el verano, pero pareciera que estamos en un momento también político y de cambio de gestión donde pareciera que es tierra de nadie, no hay respuesta de parte de vialidad como para dar compromiso, la respuesta que nos vienen dando constantemente es: < ahora por cuestiones de la temporada no se puede, pero a fin de mes arrancamos con el bacheo>, esto parece una peloteada de responsabilidades hacia afuera y no tenemos nuestra ruta”, aseguró la prestadora turística.





Cómo afectan al turismo, los 300 terribles





Una ruta que genera incidentes viales todos los días daños a los automovilistas que ya tildan al tramo que comprende San Carlos de Bariloche y Esquel como los 300 Terribles , Bayón no dudó en confirmar que esta situación es una de las principales limitantes al ofrecer el Corredor de los Andes como destino turístico, “ Impacta negativamente porque obviamente nadie quiere romper su auto en vacaciones, es complicada la situación porque eso es un factor determinante también para mucha gente y esto nos juega en contra todos los días”, aseguró.





Desidia total





Además, la presidente de la cámara de turismo local agregó que estamos en un contexto de una Argentina muy compleja donde hay una desidia total, que tampoco es tirar la pelota hacia el resto, “la verdad es que los argentinos estamos acostumbrados a una precariedad y un deterioro de todas las infraestructuras que como que nos vamos acostumbrando, las vamos naturalizando, pero no deberían de ser así”, reflexionó.





Finalmente aseguró que seguirán insistiendo, “es lo único que podemos hacer, el poder lo tienen ellos, (los políticos), nosotros somos simples ciudadanos que necesitamos vivir con normalidad, no romper nuestros bienes y más en un contexto económico muy complejo donde, hoy romper un vehículo cuesta una fortuna”.





Más buenas intenciones





Por otra parte, desde las cámaras de comercio y turismo del oeste del Chubut emitieron un escueto comunicado de prensa, por el cual también piden la declaración de la emergencia vial en la ruta nacional 40.





Textual: Las Cámaras de Comercio y Turismo del oeste del Chubut, solicitaron mediante nota enviada a los Intendentes de cada localidad de la región, la urgente declaración de emergencia vial por el deterioro de la Ruta Nacional N ° 40, y acompañando el proyecto del poder ejecutivo municipal de El Bolsón, a los efectos de que de manera apremiante la Administración de Vialidad Nacional pueda disponer de los fondos necesarios para la tan ineludible reparación de la mencionada ruta.

Firman: cámaras de Esquel, Trevelin, El Hoyo y Lago Puelo.