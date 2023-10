Misterioso accidente en Mallín Ahogado

Lectores interactivos nos envían imágenes de un vehículo que se observó el domingo por la mañana en un sector del callejón Zúñiga cercano a la pampa de Mallín Ahogado.

En contacto con Darío Quidel, jefe del cuerpo de seguridad vial de la policía de la provincia de Río Negro, confirmó a este medio que según datos recabados ese vehículo supuestamente habría volcado el día anterior, “desde seguridad vial fuimos al lugar, pero no logramos ubicar el propietario, consultamos al nosocomio local si no habría ingresado alguna persona con lesiones producto del siniestro vial, manifestando, desde el hospital que no tenían conocimiento”.

De igual manera Quidel detalló que se abocaron a dar con el propietario a fin de evitar que el rodado sea vandalizado, pero a ciencia cierta al momento del siniestro no tuvieron intervención desde el cuerpo de seguridad Vial.













En tanto los vecinos nos informan que el vehículo en cuestión se observó así el domingo por la mañana. “Se desconoce quién es el propietario, pero el lunes por la mañana el rosado aún seguía allí”, destacan.

El rodado se encontraba pasando el callejón de Zúñiga en la pampa de Mallín, “al parecer habría chocado con la alcantarilla que está en ese lugar”, sostuvieron.