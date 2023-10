Recolección de residuos: el daño en varios camiones recolectores hizo que se resienta el servicio

La Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de El Bolsón informó que comenzara a normalizarse el servicio de recolección de residuos. En tanto el encargado del corralón Marcos Inalef explico cuál es la situación y anticipo su renuncia.

Esta mañana noticias del Bolsón diálogo con el encargado del corralón municipal Marcos Inalef quién explicó la situación en la que se encuentra el parque automotor que realiza la recolección de residuos, “esta es un problema que viene de hace rato, la temporada pasada me tocó trabajar solamente con dos camiones durante la temporada”, detallo el encargado del sector quien remarco el trabajo de sus compañeros, “estoy sumamente agradecido por la predisposición de la gente de recolección, los recolectores que bueno llegaba una cuadrilla y se subía otra y mientras que tenga espacio el camión, la recolección se llevaba adelante”.





En relación a la situación actual explico que hace una semana que están solamente con un solo camión de recolección, “ ayer me pusieron a disposición los camiones de áridos que son los que hoy andan en algunos recorridos y tratando de ponernos al día, para la jornada de hoy está previsto que el camión recolector pase por el barrio: Irigoyen; ampliación Irigoyen; Industrial Norte y Valle Nuevo; barrio Las Quintas desde la calle Viamonte hasta Las Muticias; IPPV; Fonavi; San Francisco; Costanera Sur desde Viamonte”.

En tanto que por la tarde estará recorriendo los barrios 50 y 100 viviendas; Villa Anden y Ampliación Andén, finalizando en barrio Esperanza y mañana se retomaría de vuelta con los recorridos normales.





Tres compactadores con problemas





Sobre la flota de vehículos y en el estado en que se encuentra inhale explicó: “tenemos tres camiones compactadores, dos Iveco uno que está atrás mío que es el que tiene problema de una ficha de sensor de velocidad, que no permite que funcione en condiciones y una Scania que es el que salió hace unos días que hay que comprarle el radiador nuevo porque ya es un radiador que ya cumplió su vida útil y ya ha sido parchado varias veces”, no obstante el coordinador del corralón municipal detalló la cantidad de problemas que tienen los vehículos sobre todo al momento de poder adquirir algunos repuestos que si no se compran de manera inmediata, luego terminan pagándose valores mucho más altos sostuvo Inalef.









El 10 de diciembre me voy





Finalmente en otro párrafo el trabajador municipal explicó que está tratando de dejar en condiciones el área a su cargo para que el sucesor le llegue luego del 10 de diciembre encuentre los camiones funcionando y todo en la mejor forma posible para que pueda desempeñar una tarea óptima, “yo pienso más allá, porque esto no se termina, por ahí se viene el verano, yo no sé si sigo o no sigo, pero así no quiero seguir, entonces quiero dejar más o menos los camiones en condiciones para el que venga a hacerse cargo de la recolección pueda por lo menos trabajar en la temporada con los camiones en condiciones, para poder llevar adelante el servicio. Así como está aparentemente por lo que se ve el país está que explota, pero turismo aparece siempre, este fin de semana largo estuvo lleno por todos lados y nosotros justo estuvimos con el problema de falta de camiones y estaba saturado lo que es basura por todos lados, entonces quiero apuntar a que la persona que esté acá a partir del 10 de diciembre tenga en condiciones, mínimo los tres compactadores como para poder pasar servicio”, explicó.

Prefiero seguir como empleado municipal

Re consultado sobre si esta medida fue solicitada desde la secretaría de obras y servicios públicos o una resolución personal Inaléf explicó que es una medida que se toma cada año llegando el mes de diciembre, “cada vez que llega el mes de diciembre es como que se renueva la flota de encargados y yo así en estas condiciones, así como estamos no quiero seguir. Porque te genera un problema de salud, porque uno quiere dar respuestas y tenés que andar a las corridas, entonces prefiero seguir como empleado municipal nada más y desearle lo mejor al que venga”, sentenció.