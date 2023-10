Un taller de reparación de celulares deberá indemnizar a la dueña de un celular por no explicar los riesgos del trabajo









Un taller de reparación de celulares deberá indemnizar a la dueña de un Iphone 6 por no haberle informado claramente cuáles eran los riesgos del trabajo encomendado por la clienta. Esa falta de información hizo que el teléfono quede más de un año en el taller, sin avances ni retrocesos en la solución del problema técnico que tenía. Un taller de reparación de celulares deberá indemnizar a la dueña de un Iphone 6 por no haberle informado claramente cuáles eran los riesgos del trabajo encomendado por la clienta. Esa falta de información hizo que el teléfono quede más de un año en el taller, sin avances ni retrocesos en la solución del problema técnico que tenía.

La sentencia del Juzgado de Paz de Roca fue confirmada por el Juzgado Civil N° 3, que rechazó la apelación del comerciante. La multa por daño punitivo se fijó en 80.000 pesos y la condena incluye la obligación de devolver el teléfono a su propietaria, en el estado en que se encuentra.

“Cuanto más complejo y difícil de comprender sea el servicio, mayores deberán ser los recaudos que deba tener el proveedor al momento de brindar la información pertinente”, destacó el Juez de Paz en su sentencia. Recalcó que tanto la Ley de Defensa del Consumidor como el Código Civil y Comercial de la Nación obligan a proveedores de bienes y servicios a brindar información “cierta, clara y detallada” a sus clientes.

La multa se basó en que la empresa debió asegurarse de que la clienta pudiera entender la información, porque “no basta con una mera comunicación de datos”. “El deber de información es la columna vertebral del Derecho del Consumidor”, citó el juez.

En el caso, la mujer llevó a arreglar su teléfono y luego recibió un mensaje de Whatsapp con el diagnóstico, que decía: “no da imagen debido a un problema electrónico, ya que tiene el black light dañado. Para que funcione correctamente se debe hacer una reparación electrónica de la placa de circuitos de imagen”.

En el momento la mujer respondió al Whatsapp y aceptó la reparación. Pero unas horas después, el mismo día, se comunicó nuevamente para cancelar el arreglo. Fue entonces cuando la información se tornó aún más difícil, porque el taller le respondió que ya había iniciado la reparación y que había serios riesgos si decidían “revertir” lo avanzado. El mensaje decía: “Es posible revertir, a riesgo y sin garantías por cualquier tipo de fallos que posteriormente presente su equipo. Ya que implica un desgaste de los materiales no contemplado y solicitado por Usted”.

“Claramente la reparación a realizar en el celular Iphone 6 es de una complejidad difícil de apreciar si no se brinda la información adecuada”, indicó el juez. Y agregó: “Como vemos, de dicho intercambio de mensajes, se puede apreciar fácilmente que el demandado jamás informó a la actora cuáles eran los riesgos, ni en qué consistían lo mismos, sólo se limitó a expresarle que no le darían garantías por los mismos y que se debían a un desgaste no contemplado en los materiales”.

La mujer nunca llegó a comprender “cuáles son los riesgos específicos de revertir el trabajo ya realizado sobre el celular”. Eso le impidió ejercer plenamente sus derechos como consumidora y “resultó ser el factor determinante para dar inicio a este proceso”, sostuvo el Juez de Paz en la sentencia de menor cuantía.