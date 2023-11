Contrarreloj: pelear por la vida

¡Soy Liliana Varela! ¡Madre, abuela, maestra jubilada! de El Bolsón (Rio Negro) necesito una operación de pseudoaneurisma de aorta abdominal! ¡Está operación es de manera URGENTE! ¡Mi obra social Ipross la cual pago hace más de 40 años dice no conseguir la prótesis!





Así se presentó Liliana Varela una docente jubilada de El Bolsón, al momento de dialogar con noticias y contar su historia que sin lugar a dudas es la historia que atraviesan miles de personas afiliadas a la obra social estatal, compartimos con ustedes un fragmento de la situación que está viviendo Liliana Varela.

“¡El día 25/10/2023 tenía fecha de operación, la cual no se efectuó por falta de prótesis! Hoy 7/11/2023 me presento en Bariloche a mi médico y me informa que dos empresas lo llamaron para preguntar si era su paciente, que estás tenían la prótesis y presentaron presupuesto a Ipross (cuando mi obra social dice que no se había presentado nadie) llamó el día de hoy y Ipross me dice ahora que sí, ¡que una se presentó! ¡Que ayer no se habían dado cuenta!”, relata Liliana.





Con todo Liliana destacó la figura de Clara buzo quien según sostuvo la paciente en todo momento está a disposición para colaborar con su situación sin embargo, siguió relatando Liliana, se trata de una prótesis que tiene un valor de 25 millones de pesos y no se puede realizar una compra directa desde el Ipross, por lo que tiene que ser autorizada por Fiscalía de Estado para que el trámite continúe su burocrático camino y que la obra social, dentro de un par de días, adquiera esta prótesis vital para la sobrevida de Liliana.





Pero como si la burocracia gubernamental no alcanzará la situación económica hace que los costos que tendrá que afrontar indefectiblemente la docente jubilada Al momento de operarse que hasta hace una semana alcanzaban a 1.217000, conforme pasan los días sigan aumentando, a tal punto que la confirmación que recibió vía mail esta mañana ya habla de $2.200270.

Antecedentes

Finalmente, Varela con toque en su familia y antecedentes de esta enfermedad de hecho hace 2 años su hermana de tan solo 39 años de edad falleció por un aneurisma cerebral y el año pasado su hermano de 49 también falleció de la misma enfermedad con lágrimas en los ojos la docente jubilada y su hincapié que es el camino que ella tiene que transitar. Pero quiere torcer el destino que le espera a la vuelta de la esquina.





“He realizado reiterados reclamos! ¡Necesito la ayuda de la gente, para que el reclamo llegue a quien corresponda de manera urgente! ¡Cómo dije antes, hace 40 años que estoy pagando la obra social, y en el momento que más necesito se toman su tiempo (tiempo que yo no tengo), están jugando con mi vida ya que depende de esta operación!”, sentenció Liliana.