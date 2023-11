Control de visón en el Parque Nacional Lago Puelo: los primeros resultados son positivos

En contacto con la prensa el biólogo Ernesto Juan explicó tras recorrer las primeras 23 trampas instaladas en el espejo lacustre y en lugares estratégicos con la premisa “de mitigar el impacto de esta especie exótica e invasora sobre la fauna nativa”.





Cabe recordar que el visón americano llegó a la región entre las décadas de 1940 y 1950, a través de los criaderos dedicados a la peletería. Sin embargo, cuando la actividad dejó de ser un negocio, fue liberado. Actualmente, ha invadido ambientes naturales desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, provocando alteraciones singulares en las poblaciones de peces, aves y anfibios, principalmente.





Según graficó el experto consultado, “el visón americano es un predador tope, que en su lugar de origen (América del norte), genera un rol importante en el ambiente porque controla otras especies y también lo controlan los lobos, los coyotes, las águilas y algún que otro oso. En cambio, en Argentina y Chile no tiene depredador natural. Entonces tiene disponibilidad de alimento y tiene recursos infinitos, puede reproducirse libremente y la mayoría de sus crías sobreviven”.





De igual modo, Ernesto Juan estimó que en Patagonia “no se lo va a poder exterminar porque hablamos de una superficie muy grande. Lo que nos queda es poder controlar puntos principales y poder darle lugar a la fauna nativa a reproducirse, incluyendo el pato de los Torrentes y los cauquenes. La premisa es evitar que el visón deprede sobre los pichones”.





A modo de ejemplo, indicó que “ahora, en la cabecera del PNLP hay dos casales de cauquenes con sus pichones. La idea es poder cuidar y custodiar esos animales, que pueden llegar a ser adultos y puedan reproducirse. Esperamos que, en un par de años, paulatinamente haya más aves en el lugar, ya que su nidificación es de alto valor de conservación”.





Sumó que “también este proyecto apunta a cuidar los anfibios, los reptiles y el coipo (nutria nativa). Y quizás el día de mañana tengamos la suerte de ver cómo remontan los huillines (lobito de río) desde Chile”.





Comportamiento





Acerca del comportamiento del visón, el biólogo resaltó que “tiene hambre y va a comer todo lo que se le cruce. Es una especie que nada bien, bucea bien, corre bien y trepa bien, solo le falta volar. En estos ámbitos, se desempeña de forma excelente y puede atacar todas las especies que están a su disposición”.





Cabe indicar que el plan de control del visón americano forma parte integral de la operatoria de restauración de la cuenca del lago Puelo, lanzado en forma conjunta por Parques Nacionales y el Programa Patagonia de Aves Argentinas, incluyendo trampas diseñadas con alta especificidad, que permanecerán activas durante un año completo, capturando visones americanos de manera selectiva.





Estrategias





Juan adelantó que “ya hemos podido capturar los primeros ejemplares. Las trampas se van comportando bastante bien a pesar del clima. También estamos adaptándonos a estos lagos, ya que los proyectos que se vienen llevando a cabo en otros lugares, como Santa Cruz, son todos sobre ríos”.





Del plan participan además la provincia del Chubut, Conaf y SAG de Chile: “El trabajo conjunto es muy necesario. Desde hace tres años venimos articulando con estos organismos. Hace poco hicimos unos cursos de exóticas invasoras acá en Lago Puelo, que después se repitió en Esquel. Venimos ideando estrategias para unificar los pocos recursos que tenemos y poder determinar distintas áreas que sean claves y que los esfuerzos tengan buenos resultados, los animales no tienen fronteras y la flora tampoco”, remarcó.





Con todo, Juan subrayó que “esto es una prueba piloto y comenzamos en el Parque Nacional Lago Puelo por una cuestión estratégica, ya que tenemos los recursos y podemos ir trabajando en ese sentido”, al tiempo que valoró que “implica muchísimo esfuerzo y siempre es fundamental que la comunidad se involucre en estos proyectos de conservación”.





Impacto





Asimismo, precisó que “los responsables de que haya exóticas invasoras no solamente son las instituciones, somos todos. Y esto no es por echar la culpa a nadie, sino al contrario. Hay veces que es intencional y en otras se produce accidentalmente, no nos damos cuenta y llevamos una especie de un lado al otro. En consecuencia, hay que ser conscientes y cuidadosos, porque el impacto que generan en el futuro es enorme y lo único que terminamos haciendo es perder lo nativo, que no lo vamos a encontrar en otro lugar del mundo”.









Aun cuando no hay una fecha para el desarrollo del proyecto para controlar el visón, acotó que “se irán monitoreando y procesando los datos constantemente. De todos los animales capturados, se sacan muestras para ver la genética y morfometría, observando cómo los animales se fueron expandiendo y analizando y estudiando cuál fue el modo de invasión para mejorar también la estrategia de control”.

“Y lo que hacemos es tratar de aprovechar al máximo la información que nos pueden brindar También se saca una muestra de pelo para ser isótopos estables, mediante el cual sabemos cuál es la dieta que tuvo esa especie”, agregó.





Dentro del Parque Nacional Lago Puelo está previsto colocar un máximo de 60/70 trampas, “aunque será estacional, ya que en momentos de mayor afluencia de público la premisa es evitar tener un problema o un accidente”, remarcó.





Por su parte, también se procura el control de visón americano en los parques nacionales Patagonia “que cuida al Macá Tobiano, Perito Moreno, Los Glaciares y Tierra del Fuego, además de la provincia de Santa Cruz, con un plan que “procura concientizar sobre la importancia de preservar los ecosistemas naturales y corregir los errores humanos que han llevado a la introducción de especies invasoras”, concluyó el biólogo Ernesto Juan.