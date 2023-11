El Bolsón fue sede del Campeonato Argentino de Box

Se desarrolló con un éxito rotundo el Campeonato Argentino de Box en la localidad de El Bolsón donde 80 púgiles pugnaron por ser campeones en 10 categorías distintas. La velada final realizada este domingo fue a pura emoción donde boxeadores de Salta, Río Negro y Buenos Aires entre otras provincias se erigieron como nuevos campeones argentinos de box amateur.





Noticias del Bolsón diálogo con los organizadores Claudio pocho Mariluán y Nelson Cid, “la verdad que es una verdadera alegría ver esto que fue un reto, todos los días había más de 16 peleas hoy la final son 10 peleas pero exactamente hubo 80 boxeadores de todo el país de todas las regiones compartiendo en familia, porque la verdad esto es una familia, la familia del box, además, de compartir unos momentos inolvidables y gracias a Dios vamos a tener la suerte de tener a los campeones argentinos acá en El Bolsón”, expresó Nelson Cid.









Más adelante Claudio Mariluán se refirió al nivel que se observó arriba del ring, “la verdad es que se vio un muy buen nivel en el Campeonato, vinieron chicos muy preparados en todas las categorías que subieron, todos los que llegaron a la final son pibes que andan muy bien, chicos que algunos están por disputar peleas a nivel profesional. Así que el nivel es bueno, no hay uno o dos para resaltar, pero solo para no quedar mal con ninguno, el nivel es muy bueno ", aseguró Claudio Mariluán.









Ojalá lo vean los políticos

En otro párrafo el dirigente y organizador Nelson Cid destacó el trabajo social que se hace desde los gimnasios de boxeo, “Mira no solamente la emoción que te produce ganar arriba del ring, me parece que más se gana allá en el rinconcito aquel que está el gimnasio donde los entrena Pocho, porque la verdad el trabajo social que hace, el rescate de los chicos es fundamental. La comunidad lo ve, ¿ojalá los políticos vean el esfuerzo y el sacrificio que se hace desde este humilde lugar no?, preguntó retóricamente.





Lo que viene

Culminado el Campeonato argentino de box y sobre lo que se viene Claudio Mariluán explicó, “este año ya no sé si descansar porque tenemos pelea ahora el 25 en Jacobacci, el 26 tenemos en Esquel y tenemos el 2 de diciembre en Catriel y estamos esperando otra invitación más, así que por este año ya basta de boxeo”.













Aunque realizando un balance del año Mariluán aseguro que finalizar el año con este campeonato nos deja muy contentos, “después de tanta lucha salió un campeonato argentino donde va a terminar esto siendo una fiesta, porque todas las provincias, todos los técnicos se están yendo muy contentos, la FAB está muy contenta y muy agradecidos que esto se pudo hacer y se pudo terminar de la mejor manera. Así que más que contentos con esto y es un cierre extraordinario”, aseguró el técnico y organizador.