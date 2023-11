El Bolsón: robos en la madrugada

Vecinos de la zona sur de El Bolsón denunciaron esta mañana el robo de dos bicicletas en dos domicilios distintos. En una de las viviendas abrieron la puerta estando la familia en su interior.





En diálogo con noticias del Bolsón Fernando López, contó cómo fue el hecho ocurrido anoche pasada la medianoche, “yo recién me había acostado y de repente siento como que abren la puerta, en un primer momento pensé que era mi hijo, pero con el correr de los segundos me percaté de que la cerraron rápidamente, por lo que me quedé en la cama esperando algún otro ruido y sinceramente con un poco de miedo. Al correr de los minutos me levanté y me percaté de que la bicicleta que tenía en la puerta de mi casa ya no estaba”.





Con todo, la víctima explicó que los delincuentes tuvieron que trepar un portón de 2 m de alto para poder ingresar a su predio que está totalmente cerrado y luego de allí hacerse de la bicicleta y volver a escapar de la misma manera que ingresaron, no sin antes tantear la puerta de ingreso a su casa, la que asegura, lograron abrir.









A la vecina también





De igual manera López explicó que así como le sustrajeron a él la bicicleta de un valor importante, a su vecina que vive pegado a su propiedad, le robaron también otra bicicleta con el mismo modus operandi, saltaron el portón robaron la bicicleta y se dieron a la fuga, “mira a la vecina también le pasó lo mismo, saltaron el portón, le robaron la bicicleta con la diferencia de que ellos tienen perros y se escuchó que ladraban mucho, igual entraron y le robaron, Incluso se escuchaban muchas motos que iban y venían”, explicó la víctima.





Datos





Finalmente, Fernando detalló que se trata de una bicicleta marca Top Mega r 29, de color verde con el asiento rojo y vivos grises y pidió a quien pueda aportar datos se comunique con su teléfono 2944375025 o su Facebook particular.