Ibarra dio detalles de las obras en Av. San Martin norte.

Con la mejoría climatológica en toda la región comienzan a reiniciarse las obras paradas. Este es el caso del pavimentado de la avenida San Martín, tramo que une Pueyrredón con el barrio Arrayanes, sobre el estado de la misma el secretario de obras y servicios públicos brindó precisiones.





Noticias del Bolsón dialogó con el secretario de obras y servicios públicos de la ciudad, Enrique Ibarra quien se refirió al pavimentado de la avenida San Martín norte y en qué estado se encuentra, “estamos haciendo todos los trabajos preliminares, nos preocupaba que no podíamos terminar de resolver la contratación del equipo de compactación un vibro compactador, esta semana ya pudimos contar con él y empezamos a hacer los trabajos de todo lo que tiene que ver con el suelo”, explico Ibarra.





Sobre los trabajos que restan agrego que una vez que ya se finalice con el suelo comenzaran a trabajar con una dinámica bastante rápida para ir ya volcando el hormigón y avanzando con las placas, “en esta primera etapa vamos a trabajar sobre la mano Sur–Norte, ingresando hacia barrio Arrayanes desde Pueyrredón que son 200 metros aproximadamente, que van a ir bastante rápido y tenemos el dinero para avanzar con esta primera etapa de 100 metros”, aseguró.





Malestar





Durante los días de lluvia se generó una situación de malestar por parte de los vecinos a lo cual consultado el funcionario respondió, “hay situaciones que son impredecibles y que uno no las maneja y cada vez que se inicia una obra empiezan a haber trabajos de demolición, limitaciones al tránsito, como para mencionar algunas. Esto es lo que sucede habitualmente, pero lo que hay que valorar es el resultado final. Este vecino que se quejaba y que no digo que lo haya hecho con mala intención seguramente, gozará de una obra de infraestructura que lo va a terminar beneficiando en el corto plazo porque el sector donde vive el vecino es el primero en ser intervenido, y él va a disfrutar no solamente de una mejor calidad de vida, porque va a dejar de haber polvo en suspensión, sino también le va a incrementar el valor inmobiliario a su propiedad”, sostuvo.

Costo y tiempo





Más adelante al ser consultado sobre el costo que demanda Esta obra y cuándo estará lista el funcionario municipal detalló que en el momento que se planificó la misma se hablaba de cerca de 94 millones de pesos, “es un proyecto que fue gestionado y presentado en el gobierno nacional ase prácticamente un año, tuve la grata noticia de que el intendente me pidió que lo acompañe en ese momento y fuimos a gestionarlo y nos sentamos con el ministro de obras servicio público desde la nación con Gabriel Katopodis y obviamente autorizó la obra, pero también autorizó la de Avenida Las Flores de barrio Usina y otras obras nacionales que estamos haciendo en barrio San José y ahora como es de público conocimiento también se firmó y se ingresó el primer anticipo para que se pueda llevar adelante la urbanización de Loma del Medio”.

Finalmente, Ibarra estimo que, si hay una continuidad de desembolso del dinero por parte del estado nacional, ya en marzo debería estar finalizada la obra, por lo menos de la mano sur–norte.