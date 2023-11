Nuevas medidas en el Anprale, vecinos piden información

Conocida la noticia sobre la intención conjunta entre la provincia de Río Negro y el municipio de El Bolsón de realizar una serie de acciones en el área natural protegida río azul lago escondido, los vecinos del sector hicieron plasmar su descontento al no haber sido consultados. En tanto desde el municipio local adelantaron que la fecha que fue publicada oportunamente por el matutino provincial no coincide con la fecha que se está barajando desde el ámbito oficial, de hecho, sería prácticamente imposible poner en funcionamiento estas medidas el próximo 15 de diciembre aseguraron.





Manuel De Lucía quién es el vocero del grupo de vecinos del anprale, dialogo con noticiasdelbolson y explico: “nos vamos a estar reuniendo con los vecinos para tomar una decisión consensuada frente a esta decisión unilateral por un lado y sorpresiva por otro porque nos enteramos a través de una nota que se publicó en el diario que iba a empezar a ver un cobro de acceso al área natural protegida lo cual a nosotros no se nos fue ni informado, ni se nos solicitó conformar un equipo, ni Capacitación en talleres, como para ver cómo lo podíamos abordar con vecinos”.





Con todo, el vecino remarco que tampoco se les pidió opinión sobre cuáles son las relevancias o las necesidades más urgentes que hay sobre el área, “la más primordial obviamente tiene que ver con organizar el caudal de turismo que estamos teniendo en las últimas temporadas, que es por decirlo en algunas palabras desbordante para un área natural protegida”, aseguró De Lucia.









¿Qué dice la reglamentación vigente? Cupo de visitas diarias temporada 2023 (prueba piloto)





El pasado 12 de diciembre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Río Negro mediante la Resolución N° 1792 aprobó la prueba piloto que establece un cupo máximo de 1000 personas por día para ingresos al ANPRALE. El mismo se contempla para aquellas visitas diurnas (sin pernocte) por cualquiera de los Circuitos de trekking, sin incluir los sectores balnearios aledaños y/o áreas recreativas de uso masivo sobre la costa del río Azul. Dicho cupo tampoco aplicará para los visitantes del Centro Recreativo Perito Moreno durante la temporada invernal.





A si mismo recuerdan a los visitantes que el Registro es obligatorio y personal (individual), y debe realizarse con anticipación. Además, se debe contar con el comprobante de registro para presentar ante la solicitud de los Guardas Ambientales.

















De acuerdo o no

Al ser el consultado el vecino sobre si están de acuerdo o no con estas nuevas normativas en danzas De Lucía explicó: “en verdad en lo que podríamos decir estamos en desacuerdo es en la falta de información y en la falta de consenso. Porque se está trabajando sobre un proyecto que nosotros todavía no vimos, no fuimos convocados y no hay ningún documento certero de este convenio supuestamente firmado entre municipio y provincia. Por lo cual nos pone como medio en jaque, porque estamos tratando de recaudar información, y hasta el momento las respuestas son de que se está trabajando en el tema, pero no hay nada certero”. Además, aclaro que les explicaron que el número de cobro no es ese dinero, de que se les va a convocar y van a ser parte los vecinos también, pero si todo está planteado para el 15 de diciembre como se dice en esa nota lo vemos muy, muy cercano para posibilidades constructivas reales.





No es la fecha

No obstante, de manera extraoficial desde el gobierno municipal aseguraron que la fecha del 15 de diciembre fue barajada tentativamente pero no es una fecha certera de inicio de las nuevas regulaciones incluso confiaron que sería imposible llegar a aplicar las nuevas normas para ese día.





Sobre el Anprale

Forma parte del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de Río Negro, y fue creada con el fin de conservar su biodiversidad y garantizar el uso sustentable de sus recursos naturales.





Comprende una superficie aproximada de 65.000 ha de Bosque Andino Patagónico destinadas al desarrollo de actividades recreativas, educativas y de investigación.





Se extiende desde el valle del río Manso (al Norte) hasta el límite con la provincia de Chubut (al Sur), y desde el río Azul (al Este) hasta la frontera con Chile (al Oeste).









Su carácter de zona agreste y remota junto a sus formaciones boscosas, en buen estado de conservación, la convierten en hábitat de especies emblemáticas como el pájaro carpintero gigante, el pato de los torrentes, el puma, el pudú-pudú, el huemul y el monito del monte, entre otras.





Sus variados circuitos de trekking discurren entre valles y cerros, atravesando bosques de lenga, coihue, ñire y ciprés de la cordillera, así como también ambientes con ingresiones de selva valdiviana y ambientes altoandinos.





Glaciares, ríos, arroyos, lagunas, turberas, mallines y praderas de altura constituyen parte de los numerosos valores de conservación que el área alberga.





Debido a la importancia de los ecosistemas protegidos y a su rol central como corredor biológico entre los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lago Puelo, desde el año 2007 forma parte de la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica.













Recordar: el ANPRALE es un área agreste de montaña.





Si vas a visitarnos, tené en cuenta estas recomendaciones a fin de prevenir accidentes o extravíos:





Por tu seguridad y la de todos, regístrate previamente. El registro es PERSONAL Y OBLIGATORIO.





Informate sobre el nivel de dificultad del recorrido, los horarios límite de ingreso, el estado de los senderos, la indumentaria y equipos necesarios, y las condiciones meteorológicas.





Elegí circuitos apropiados a tu nivel de experiencia y estado físico.





Salí con tiempo suficiente para disfrutar la caminata y llegar con luz diurna a destino.





Llevá al menos dos litros de agua por persona.





No vayas solo, caminá siempre acompañado.





Tené precaución en lagos, ríos y arroyos, ya que suelen ser profundos y/o correntosos.





Tené en cuenta que en los sectores boscosos es frecuente la caída de árboles y/o ramas, especialmente ante fuertes vientos, tormenta o nieve.





Para evitar extravíos, no abandones las sendas señalizadas ni intentes acortar camino.





Si contratás excursiones, hacelo con guías habilitados.





RECORDÁ QUE EN LA MAYOR PARTE DEL ANPRALE NO HAY SEÑAL TELEFÓNICA.





TELÉFONO PARA EMERGENCIAS: 911





(Podés consultar las Frecuencias de VHF de los Organismos locales)