Sin movilidad: el cuerpo de Seguridad Vial de El Bolsón espera soluciones.

El jefe del cuerpo de seguridad vial de El Bolsón, confirmó esta mañana que desde hace un mes están sin movilidad, “para asistir a los siniestros viales debemos hacerles dedo a los conductores”.





Esta mañana noticias del Bolsón dialogó que en el oficial principal Darío Quidel, titular del cuerpo de seguridad vial de la policía de la provincia de Río Negro con asiento en El Bolsón, en relación a la situación que ha quedado plasmada en los últimos incidentes viales donde los uniformados llegaron en vehículos particulares, “tenemos un móvil, una Ford Ranger 2007, que está con fallas que no las hemos podido solucionar, a raíz de esa situación el vehículo ha quedado fuera de servicio y se a informado a la superioridad”, confirmo Quidel.

Rápidamente el uniformado agregó que están buscando la manera de poder volver a restablecerlo y poder ponerlo en funcionamiento de vuelta, porque se les complica mucho para el trabajo diario en la zona.





250 km de cobertura

Cabe destacar que la zona de influencia que debe controlar el cuerpo de seguridad Vial de El Bolsón incluye no solo todo el circuito de Mallín Ahogado, sino que a esto también hay que sumarle la ruta provincial 83 que va desde la ruta nacional 40 en el paso Villegas hasta el límite de Chile bordeando todo El Manso, también se le suma la ruta provincial número 6 hasta el acceso a la localidad chubutense de El maitén y sobre la ruta nacional 40 desde Villegas hasta el límite del paralelo 42, siendo un total de más de 250 km de rutas a cubrir.





Sobre las averías el jefe del cuerpo de seguridad confirmó que aproximadamente hace un mes que se les rompió el rulemán delantero derecho de ese rodado, también las bieletas que son parte fundamental del tren delantero, “hay que tener en cuenta que es un vehículo ya antiguo con más de 15 años de servicio diario por caminos que muchas veces no son los mejores”, remarcó el funcionario policial.





Depender de otros organismos





Al momento de consultarle al oficial principal como llegan a los incidentes viales él mismo explicó que alguna circunstancia los ha ayudado el Splif, en otras oportunidades ha colaborado la comisaría 12 siempre y cuando no estén los móviles ocupados. Y si no hay que embarcarse en un micro o en vehículo particular.





Hacer dedo





“En varias oportunidades se ha hecho dedo, es más por lo general a los caballos que están sobre la ruta todo el tiempo, generando un riesgo de accidente latente, somos nosotros los encargados de retirarlos de la cinta asfáltica y para llegar al lugar hay que hacer dedo, en ocasiones dos veces por día para sacarlos de la ruta”, explicó Darío Quidel confirmando una situación lamentable que atraviesa el destacamento el cuerpo de seguridad Vial.





Optimista

Sin embargo, ante este panorama el jefe del destacamento se mostró optimista en que pronto tendrá una respuesta, “desde la unidad regional tercera están al tanto, se les ha informado, aunque nosotros dependemos de la jefatura de zona y aún no hemos tenido una solución sobre esta situación, pero entiendo que se están ocupando para poder resolverlo, porque si bien tienen varias unidades a cargo, estarían en proceso de solucionar nuestra problemática”, confió.